«Il en va de notre survie» : pour relancer la natalité, la députée Constance de Pelichy propose la création d’un prêt à taux zéro pour un logement

Afin de lutter contre la chute de la natalité, la députée LIOT du Loiret Constance de Pelichy défendra ce jeudi, lors de la niche parlementaire de son groupe, une proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles par la création d’un prêt à taux zéro.

Le logement est devenu le principal frein au projet parental. C’est à la suite de ce constat que la députée LIOT du Loiret Constance de Pelichy a déposé sa proposition de loi. Inscrite à l’ordre du jour de la niche parlementaire du groupe, celle-ci a pour ambition de créer un prêt à taux zéro à hauteur de 100.000 euros pour l’acquisition ou l’agrandissement du domicile familial sans condition de revenus.

«Depuis les années 2000, les familles ont perdu près de 30 m2. Vous pensez différemment lorsque vous perdez cette surface. Il en va pourtant de notre survie», a jugé la députée, dans un entretien accordé à CNEWS. «Ma proposition vise à corriger cet effondrement du pouvoir d’achat immobilier des couples et des jeunes ménages», a-t-elle ajouté.

Ce prêt serait rendu accessible dès la déclaration de grossesse jusqu’aux cinq ans de l’enfant. Il serait également cumulable avec les aides existantes. Pour l’élue, il constitue un «levier efficace permettant à un couple de disposer d’un logement adapté pour accueillir un enfant.» «Il est nécessaire de proposer quelque chose de simple, lisible, clair et universel. Nous subissons trop vite des effets de seuil», a-t-elle remarqué, évoquant la diversité des prix en fonction des territoires.

Relancer la dynamique démographique

Les propositions de Constance de Pélichy émanent des travaux issus de la mission d’information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France, qu’elle a présidé. «Le logement est fortement revenu dans la liste des problématiques», a-t-elle relevé.

Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré son solde naturel le plus faible. En effet, en 2025, 651.000 décès ont été enregistrés, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2024, tandis que 645 000 naissances ont été recensées, en recul de 2,1 %.

Face à ces chiffres, la députée a établi un lien direct entre l’accès au logement et le taux de fécondité. Selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le prix des logements a plus que doublé entre 2000 et 2021 alors même que les revenus des ménages eux n’ont pas augmenté de manière significative. A titre d’exemple, Bordeaux se distingue par l’augmentation la plus forte avec un prix moyen passant de 1. 082 euros en 2002 à 4 581 euros par mètre carré en 2025.

Le texte présenté par Constance de Pelichy a été adopté en commission à l’Assemblée nationale. Il n’est cependant pas en tête de l’ordre du jour. Son examen sera donc sujet au temps. Pour rappel, lors d’une niche parlementaire, les débats s’arrêtent à minuit, peu importe leur avancée.

La députée a par la même occasion souligné l’avancée des échanges avec le gouvernement. «Nous sommes passés d’un «non» franc et catégorique à une position plus intéressée du ministre Vincent Jeanbrun», a-t-elle expliqué. La parlementaire a également indiqué que des «lignes pourraient bouger au Sénat».