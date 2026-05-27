Orages et pluie, chute des températures... A quoi faut-il s’attendre pour cette fin de semaine ?

Après une semaine caniculaire et un soleil estival dans toute la France, les fortes chaleurs devraient progressivement laisser place aux orages ce week-end puis à la pluie la semaine prochaine, selon les prévisions de Météo-France.

La fin du calvaire. Après une semaine où les normales de saison ont été largement dépassées dans l’Hexagone, le mercure devrait revenir à des standards plus classiques dès vendredi, selon Météo-France.

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Des orages vont ainsi faire leur apparition dans les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur vendredi après-midi. La maximale sera de 35 °C à Paris tandis que la minimale sera de 21 °C à Brest (Finistère).

Les orages se concentreront sur le quart sud-est du pays ce samedi après-midi, faisant ainsi chuter les températures hexagonales sous les 30 °C dans une large partie du pays.

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Les maximales seront de 34 °C à Metz (Moselle) et Auxerre (Yonne) alors que la minimale sera de 19 °C à Brest.

Outre la baisse des températures, le passage des orages va également entraîner l’arrivée de la pluie dans l’Hexagone ce dimanche après-midi, épargnant seulement le quart sud-ouest du territoire, la Corse et des villes comme Montpellier (Hérault), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Cherbourg (Manche).

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Le quart sud-est du pays, ainsi que Strasbourg (Bas-Rhin), seront confrontés à un temps orageux dimanche après-midi. La maximale sera de 32 °C à Montpellier alors que la minimale sera de 19 °C à Cherbourg.

La journée de lundi fera office de trompe-l’œil avec un soleil de mise sur tout le pays dans l’après-midi, à l’exception d’averses attendues à Brest, à Nice (Alpes-Maritimes) et à Bourg-Saint-Maurice (Savoie).

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La maximale sera de 31 °C à Nice et la minimale de 21 °C à Cherbourg.

A l’inverse, la journée du mardi 2 juin sera marquée une pluie généralisée sur tout le territoire, à l’exception d’orages attendus à Strasbourg et Lyon (Rhône) mardi après-midi.

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Les maximales seront de 28 °C à Toulouse (Haute-Garonne) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) alors que la minimale restera de 19 °C à Cherbourg.