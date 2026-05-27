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Ligue des champions : la droite parisienne dénonce l’organisation «sans concertation» d’une célébration sur le Champ-de-Mars en cas de victoire du PSG

Le Champ-de-Mars a été choisi car il est jugé plus facile à sécuriser. [BERTRAND GUAY / AFP]
Par Antoine Delplanque
Publié le - Mis à jour le

Dans un communiqué, la droite parisienne a dénoncé la décision prise par Emmanuel Grégoire, «sans concertation», d’organiser une célébration dimanche prochain sur le Champ-de-Mars en cas de victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. 

«Un manque de considération». Alors que la Mairie de Paris a décidé d’organiser une célébration sur le Champ-de-Mars dimanche prochain en cas de victoire du PSG samedi en finale de la Ligue des Champions, l’opposition est montée au créneau. 

Dans un communiqué, le groupe «Paris Liberté», présidé par Rachida Dati et Grégory Canal au Conseil de Paris, a fustigé une décision «prise sans associer les maires des 7e et 15e arrondissement». «Cela aurait mérité un travail collectif en amont (…) Emmanuel Grégoire s’inscrit dans la continuité directe d’Anne Hidalgo», ont ajouté les élus de la droite parisienne. 

Ce lieu a été choisi par les autorités car il est jugé plus pratique à sécuriser. Cette séquence serait cependant soumise à une condition : que la soirée du samedi se déroule dans le calme dans la capitale.

La maire du 8e arrondissement durcit le ton

La sécurisation des Champs-Élysées a également fait l’objet de requêtes. Ce mercredi, la maire du 8e arrondissement Catherine Lécuyer a appelé à «tirer les leçons» des finales passées par la mise en place d’un «dispositif massif». 

Regrettant des scènes de «guérillas urbaines» lors des précédentes victoires du Paris Saint-Germain, l’édile a souhaité, au micro de nos confrères d’ICI Île-de-France, la présence «d’une force policière massive», allant jusqu’à évoquer une «saturation de l’espace public». Celle-ci a également plaidé en faveur d’une «tolérance zéro» à la «moindre suspicion qu’un individu n’est pas là pour la fête». 

Le maillot domicile 2026-2027 marque le retour du bleu roi en tant que couleur principale.
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Pour rappel, le 6 mai dernier, soir de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, 127 personnes avaient été interpellées, et 23 policiers avaient été blessés.

Une ville aux couleurs de son club 

De son côté, outre le renfort des effectifs de police, la mairie de Paris a pris plusieurs dispositions pour soutenir sportivement le PSG. Dès vendredi, la tour Eiffel sera illuminée en rouge et bleu. Le jour de la finale, la Ville fera scintiller le monument lors de l’entrée de l’équipe sur la pelouse de la Puskas Arena. 

Après leur célébration, en cas de victoire contre Arsenal, les joueurs du Paris Saint-Germain pourraient poursuivre la fête avec leurs supporters sur la pelouse du Parc des Princes.

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