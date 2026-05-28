Canicule : 37,8° C mesurés ce jeudi en France, du jamais-vu pour un mois de mai

La température a atteint 37,8°C à Angoulême-La Couronne (Charente) ce jeudi, battant le record de chaleur pour un mois de mai en France, selon les données provisoires de Météo-France.

Un épisode caniculaire exceptionnel pour la saison. Ce jeudi, 37,8 °C ont été mesurés à Angoulême-La Couronne, en Charente, établissant un nouveau record de chaleur pour un mois de mai dans l'Hexagone, selon les données provisoires de Météo-France.

🌡️ La chaleur a atteint des niveaux inédits ce jeudi.



Valeurs provisoires à 17h :

37,8 °C à Angoulême-La Couronne (Charente)

37,6 à Narbonne (Aude)

37,4 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales).



⚠️ Ancien record mensuel national pour mai : 37 °C à Sollacaro (Corse) le 25 mai 2009. pic.twitter.com/TKAlHcbArR — Météo-France (@meteofrance) May 28, 2026

Le précédent record, qui était de 37 °C, enregistrés à Sollacaro, en Corse, le 25 mai 2009, a même été dépassé dans d'autres communes. Il a ainsi fait jusqu'à 37,6 °C à Narbonne, dans l'Aude, et 37,4 °C à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Une série inédite à Paris

Météo-France a également relevé de nombreux records locaux dans ses stations, notamment dans une grande moitié ouest du pays, avec 36,1 °C à Niort (Deux-Sèvres), 36 °C à Bergerac (Dordogne) ou 35,7 °C à Mont-de-Marsan (Landes).

«À Paris, on relève encore 33 °C ce jeudi à 17h», alors qu'une «série de 8 jours consécutifs à plus de 30 °C est inédite en mai» pour la capitale, note l'établissement public.

L'indicateur thermique national, qui mesure une température moyenne dans le pays, a pour sa part atteint 24,7 °C, selon une valeur provisoire jeudi en fin d'après-midi. C'est moins que le nouveau record de 24,9 °C atteint mardi.