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«Code noir» : une proposition de loi transpartisane visant à abroger ce texte vieux de 4 siècles examinée ce jeudi à l’Assemblée

[Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les députés examinent ce jeudi une proposition de loi transpartisane dont l’objectif est d’abroger le «Code noir», un texte promulgué en 1685 pour légiférer l'esclavage mais toujours en vigueur en France malgré son abolition définitive en 1848.

Un texte du XVIe siècle amené à disparaître. Les députés de l’Assemblée nationale examinent ce jeudi une proposition de loi transpartisane de Max Mathiasin (Guadeloupe), cosignée par des députés de La France insoumise au parti Les Républicains, visant à abroger le «Code noir».

Ce texte, promulgué en mars 1685 par Louis XIV, a été rédigé par Colbert pour légiférer l'esclavage dans les colonies françaises. Cet édit de soixante articles codifie l'inhumain et encadre une violence aussi inouïe qu'arbitraire. Il fait de l'esclave un être «meuble» susceptible d'être acquis par un maître au même titre qu'un bien.

Le président de la République Emmanuel Macron a soutenu jeudi dernier l'abrogation symbolique du «Code noir» débattue dans l’Hémicycle le 28 mai.  

Un sujet lancé par François Bayrou en mai 2025

A la suite d’un échange à l’Assemblée nationale le 13 mai 2025, l’ancien Premier ministre François Bayrou avait demandé à la ministre en charge de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, de se rapprocher des députés Olivier Serva et Max Mathiasin, élus en Guadeloupe, pour rédiger un projet de loi visant à abolir formellement le «Code noir».

«Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit», avait affirmé l'ancien homme fort du Modem, faisant référence à la fin définitive de l'esclavage par le décret du 27 avril 1848 sous l'impulsion du député Victor Schœlcher.

Sur le même sujet «Code noir» : quel est ce texte sur l'esclavage que François Bayrou veut abolir ? Lire

Quelques jours plus tard, lors des questions au gouvernement, Laurent Panifous, président du groupe LIOT, avait formulé une demande en ce sens afin de mettre un terme à ce texte qui «régit la mise en esclavage d'êtres humains et le réduit au statut juridique de biens meubles».

PolitiqueEsclavageproposition de loi

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