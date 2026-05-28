Parcoursup 2026 : vœux fictifs pour s'entraîner, listes d'attentes accélérées... Voici toutes nouveautés à savoir

Les phases d'admission Parcoursup 2026 commencent mardi 2 juin. Les lycéens de Terminale vont recevoir leurs premières propositions de formations. Pendant cette période stressante, voici les informations à savoir concernant les nouveautés de la plate-forme.

A quelques jours des épreuves du baccalauréat, les lycéens vont commencer à recevoir les réponses de leurs vœux sur Parcoursup. Du 2 juin au 11 juillet, ils recevront une alerte dans leur messagerie personnelle, sur la plate-forme et un SMS à chaque proposition de formation. De nouveaux outils sont mis à disposition cette année pour les aider à se préparer. Cette année 1.046.000 candidats ont confirmé au moins un vœu sur le service de l'Education nationale.

des listes de vœux fictives pour s'entraîner

Sur le site Parcoursup, il y a une nouveauté interessante pour préparer sa phase d'admission : un site d'entraînement. Ce simulateur permet de consulter une liste de vœux fictives et de s'entraîner à répondre. Il est possible de renoncer, d'accepter ses voeux et de les classer très facilement.

Des quiz sont disponibles pour mieux comprendre le fonctionnement de la plate-forme : répondre aux classements d'admission, les délais de réponse, les listes d'attente jusqu'à la fin de la procédure. Des dispositifs intuitifs qui permettent de se préparer au mieux.

💡 Le site d'entraînement Parcoursup vous permet de mieux comprendre la phase d’admission et l'anticiper sereinement.



👉 Au programme :

- S’exercer à répondre aux propositions d'admission

- Comprendre le fonctionnement des listes d’attente



➡️ https://t.co/W7nGN0k3hrpic.twitter.com/4RBJUBeBp0 — Parcoursup (@parcoursup_info) May 4, 2026

une accélération Des listes d'attentes

En 2026, plus d'un million de candidats ont enregistré au moins un souhait sur Parcousup. Au total 14,1 millions de vœux et sous-vœux ont été confirmés sur la plate-forme. Les propositions d'admissions seront envoyées dès le 2 juin pour accélérer l'évolution des listes d'attentes avant les épreuves du baccalauréat.

Après la première phase de réponse, du 5 juin au 8 juin, il sera demandé aux candidats ayant des vœux en attente de les classer par ordre de préférence. Les vœux non classés seront supprimés permettant de rapidement faire évoluer les listes d'attente.

Les élèves auront 48 heures pour accepter ou non une formation. En cas de non-réponse, leurs vœux seront supprimés. Pour ne pas les pénaliser, la procédure d'admission sera suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat du 12 au 18 juin.

Autre nouveauté du site, un indicateur permettra de consulter le rythme d'envoi des propositions et le nombre de vœux confirmés, ainsi que le nombre de places disponibles sur chaque formation. Les établissements ne peuvent pas avoir accès au classement des élèves pour ne pas modifier leur place sur liste d'attente.

un espace d'accompagnement des élèves

Du côté des professeurs, leur espace numérique est repensé avec la création d'un espace d'accompagnement d'élèves. Les informations concernant les lycéens sont regroupées et une rubrique spécifique «suivre mes élèves» leur permettra d'accéder aux vœux et admissions de leurs élèves.

En cas de refus, des accompagnements individuels sont à disposition des élèves dans leur établissement et une phase complémentaire sera ouverte du 11 juin au 10 septembre. Cette phase d'admission permettra de formuler 10 nouveaux vœux dans les formations avec encore des places disponibles.

À partir du 1er juillet, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur se mettront en place pour accompagner les candidats dont les souhaits seront demeurés sans proposition d'admission en phase complémentaire.

Des tutoriels sont disponibles sur le site Parcoursup ainsi qu'un numéro vert ouvert tous les jours de 10h à 16h : 0 800 400 070.