Alors que la France traverse sa première période de forte chaleur de l’année, la climatisation s’impose de plus en plus dans le débat public et divise.

La climatisation peut-elle devenir un enjeu de l’élection présidentielle de 2027 ? C’est en tout cas un sujet qui divise une fois de plus l’échiquier politique.

À droite, on se dit favorable à l’utilisation de la climatisation. C’est le cas de Louis Sarkozy qui prône son utilisation massive. «On aurait le droit de se réchauffer l’hiver, mais de ne pas pouvoir se refroidir l’été ? La climatisation c’est la civilisation» a t-il déclaré sur BFM-RMC.

Une nouvelle fracture

De son côté, Marine le Pen propose un grand plan de climatisation. Des propositions qui donnent des sueurs froides à gauche. «Qui va payer la facture quand vous allez climatiser en fait les oiseaux, puisque vous n’êtes pas isolés ?», a réagi Marine Tondelier sur France Info hier.

La climatisation devient un nouveau sujet de tension politique et impose sur la la climatisation une dimension politique.