«Street pooling» : quelle est cette tendance dangereuse que l’on voit pendant les épisodes de canicule ?

Avec les fortes chaleurs, les scènes de «street-pooling» se multiplient en France : des jeunes ouvrent illégalement des bouches à incendie pour se rafraîchir, malgré les lourdes sanctions prévues par la loi. Cette pratique dangereuse peut provoquer des blessures graves, en plus de compliquer l’intervention des secours en cas d’incendie.

Chaque été, le même scénario. Dès que le thermomètre s’emballe, les bouches à incendie sont prises d’assaut. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de jeunes les ouvrant illégalement pour se rafraîchir.

Ce phénomène, baptisé «street-pooling», connaît un regain inquiétant ces derniers jours, dans un contexte de canicule. Selon les informations du Parisien, 17 bouches d’incendie ont ainsi été ouvertes dans la petite couronne parisienne ces derniers jours.

Jusqu’à 75.000 euros d'amende

Pourtant, la loi prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende allant jusqu’à 75.000 euros «pour l’ouverture illégale et intempestive des points d’eau d’incendie». Dans un message posté sur X, la police nationale a rappelé les conséquences de «cette pratique interdite».

💧 En cette période de fortes chaleurs, certains peuvent être tentés d’ouvrir les bouches d’incendie pour se rafraîchir. Cette pratique, appelée « street pooling », est interdite et peut avoir de lourdes conséquences sur les interventions des pompiers. La loi prévoit une peine de… pic.twitter.com/IWkyknlRWN — Police nationale (@PoliceNationale) May 26, 2026

En plus de compliquer le travail des pompiers en cas d’incendie et de gaspiller inutilement d’importantes quantités d’eau, cet acte de vandalisme entraîne un risque important de blessures, en raison de la puissance du jet d’eau.

Sans parler du risque d’électrocution : en raison de sa hauteur, le geyser pourrait atteindre le réseau électrique. En 2019, un enfant de 6 ans avait été grièvement blessé après avoir été projeté sur plusieurs mètres par le jet d’eau.

«En pensant rafraîchir la rue, certains conduisent en réalité à dégrader l’alimentation en eau des habitants, voire à provoquer des coupures ou des difficultés d’usage pour les familles, les personnes âgées, les commerces», a réagi la préfecture de l’Oise, fortement touchée par le phénomène.