Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Street pooling» : quelle est cette tendance dangereuse que l’on voit pendant les épisodes de canicule ?

Cet acte de vandalisme entraîne un risque important de blessures. [Laurent EMMANUEL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avec les fortes chaleurs, les scènes de «street-pooling» se multiplient en France : des jeunes ouvrent illégalement des bouches à incendie pour se rafraîchir, malgré les lourdes sanctions prévues par la loi. Cette pratique dangereuse peut provoquer des blessures graves, en plus de compliquer l’intervention des secours en cas d’incendie.

Chaque été, le même scénario. Dès que le thermomètre s’emballe, les bouches à incendie sont prises d’assaut. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de jeunes les ouvrant illégalement pour se rafraîchir. 

Ce phénomène, baptisé «street-pooling», connaît un regain inquiétant ces derniers jours, dans un contexte de canicule. Selon les informations du Parisien, 17 bouches d’incendie ont ainsi été ouvertes dans la petite couronne parisienne ces derniers jours. 

Jusqu’à 75.000 euros d'amende

Pourtant, la loi prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende allant jusqu’à 75.000 euros «pour l’ouverture illégale et intempestive des points d’eau d’incendie». Dans un message posté sur X, la police nationale a rappelé les conséquences de «cette pratique interdite». 

En plus de compliquer le travail des pompiers en cas d’incendie et de gaspiller inutilement d’importantes quantités d’eau, cet acte de vandalisme entraîne un risque important de blessures, en raison de la puissance du jet d’eau. 

Sans parler du risque d’électrocution : en raison de sa hauteur, le geyser pourrait atteindre le réseau électrique. En 2019, un enfant de 6 ans avait été grièvement blessé après avoir été projeté sur plusieurs mètres par le jet d’eau. 

Sur le même sujet Rixe à La Baule : «Il y a une logique de conquête de territoire sur cette plage», constate Véronique Jacquier Lire

«En pensant rafraîchir la rue, certains conduisent en réalité à dégrader l’alimentation en eau des habitants, voire à provoquer des coupures ou des difficultés d’usage pour les familles, les personnes âgées, les commerces», a réagi la préfecture de l’Oise, fortement touchée par le phénomène.

VandalismeCaniculeIncendieEau

À suivre aussi

La croix d'Aneto a de nouveau été vandalisée
La croix d'Aneto de nouveau vandalisée, décrochée puis jetée avant d’être retrouvée dans la neige
Roanne : trois jeunes vident l'extincteur d’un parking souterrain avant de prendre la fuite (vidéo)
Lyon : une statue de la Vierge de Notre-Dame des Monts d’or décapitée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités