Tolérance zéro contre le squat, HLM réservés aux travailleurs… Bruno Retailleau dévoile son programme présidentiel pour le logement

Candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau va présenter ce jeudi ses propositions en faveur du logement. Des annonces que CNEWS a pu obtenir en exclusivité lors de son déplacement à Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

«Se loger dignement, sans sacrifier son pouvoir d’achat». Telle semble être l’ambition du président des Républicains Bruno Retailleau. Le candidat à la prochaine élection présidentielle a effectué un déplacement à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, ce jeudi, pour y présenter ses propositions en matière de logement.

«Le logement figure désormais parmi les premières préoccupations des Français, a analysé l’ancien ministre de l’Intérieur. Il pèse sur le pouvoir d’achat, fragmente les familles, freine les carrières et bloque l’ascension sociale. Dans un pays capable de bâtir des cathédrales, nous ne parvenons plus à loger les nôtres».

Déplorant une baisse des mises en chantier, passées de 420.000 en 2017 à 270.000 en 2024, le sénateur vendéen pointe du doigt un «problème politique», fustigeant la décision de l’État «d’encadrer l’offre», plutôt que de la libérer.

De ce constat, Bruno Retailleau a établi un projet en quatre étapes, en cas d’accession à l’Elysée en 2027.

La fin de l'encadrement des loyers

«Dès le début du quinquennat, nous provoquerons un choc d’offres, a-t-il promis. Nous supprimerons le ZAN. Nous mettrons fin aux interdictions de louer fondées sur le DPE, préservant ainsi près de 450.000 logements. Nous adopterons une loi d’urgence Notre-Dame pour construire. Nous libérerons la transformation des bureaux vacants en logements. Nous instaurerons le statut du bailleur privé. Nous supprimerons l’encadrement des loyers. Et nous rendrons les intérêts d’emprunt déductibles pour les familles», a-t-il expliqué.

Tolérance zéro contre les squatteurs

Assurant vouloir «renverser la table», le président des Républicains entend garantir «la tolérance zéro contre le squat». «Toute occupation illégale donnera lieu à une expulsion administrative sous dix jours», a-t-il détaillé.

Il propose par la même occasion de supprimer les quotas imposés aux maires de 20 à 25% de logements sociaux dans une commune, pour «redonner aux maires la liberté de construire». Concernant les édiles, le sénateur ambitionne de reverser une part de TVA aux maires bâtisseurs, à hauteur de 9.000 euros pour chaque logement neuf.

Le retour des intérêts d'emprunts déductibles des impôts

Pour les familles, le candidat LR souhaite rendre les intérêts d’emprunt déductibles des impôts, à hauteur de 50% pour celles avec un enfant, 75% avec deux et 100% avec trois.

Afin de favoriser l’accès à la propriété, l’élu propose d’organiser un «choc de transmission patrimoniale en faveur des générations». Concrètement, ce choix implique la hausse du plafond du don familial. Ainsi, «150.000 euros seraient exonérés pour un bénéficiaire de moins de 30 ans et 100.000 euros pour un moins de 40 ans». Ces montants représentent près de cinq fois plus, pour les moins de 30 ans, par rapport au régime actuel, qui limite à moins de 32 000 euros les dons familiaux de somme d’argent exonérés.

La fin des ZAN

Enfin, l’objectif de «zéro artificialisation nette des sols» (ZAN), prévue par la loi Climat de 2021, serait supprimée en cas de victoire lors du prochain scrutin. «Présenté comme un objectif environnemental, il s’est traduit, dans de nombreux cas, par un blocage de la construction. Dans les zones rurales et périurbaines notamment, il impose des arbitrages irréalistes entre développement économique, accueil de population et production de logements», a ajouté Bruno Retailleau.

Une liberté pour le marché locatif

Opposé à l’encadrement des loyers, Bruno Retailleau défend, de son côté, la suppression de ces dispositifs, et l’opportunité de permettre au bailleur et au locataire de fixer un loyer librement lors de la signature du bail. «Ces règles simples et stables permettront de restaurer la confiance et remettre davantage de logement sur le marché», a jugé le candidat LR.

Il préconise également de mettre fin aux interdictions de louer liées au diagnostic de performance énergétique (DPE), tout en maintenant ce dispositif «obligatoire et pleinement informatif pour les locataires et les acquéreurs». «Ce sont près de 450.000 logements que cette politique permettrait de préserver ou de remettre à disposition des Français».

En France, près de 3,9 millions de logements sont classés F ou G au diagnostic de performance énergétique, soit 13% du parc résidentiel. La loi prévoit désormais leur exclusion progressive du marché locatif. Si cette politique vise à organiser la rénovation rapide d’un logement, Bruno Retailleau a déploré le fait que de nombreux propriétaires n'ont «ni les moyens financiers ni de la capacité technique pour engager immédiatement des travaux parfois très lourds».

Un ordre de priorité pour le logement social

En 2026, près de 2,9 millions des ménages français sont éligibles au logement social. Bruno Retailleau considère qu’il doit prioritairement «servir à ceux qui travaillent», au «familles et ménages modestes», tout en «une étape dans le parcours résidentiel plutôt qu’un statut permanent».

Le président des Républicains propose ainsi de refonder les règles d’attribution, octroyant ces logements aux personnes exerçant une activité professionnelle, françaises ou étrangères en situation régulière. Parmi ces ménages actifs, les familles avec enfants bénéficieront d’une priorité renforcée.

Dans le détail, l’accès au logement social sera limité aux ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au cinquième décile, soit environ 25.000 euros annuels pour une personne seule. Ce recentrage ramènera la population théoriquement éligible d’environ 70% à près de 50% des ménages. Afin de rétablir un «rotation dans le logement social», les dossiers seront réexaminés tous les cinq ans.