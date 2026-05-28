Val-d’Oise : le centre bus de Villiers-Le-Bel entièrement converti au biométhane

Dans l’optique de décarboner les 10.500 bus et cars franciliens à l’horizon 2029, Ile-de-France Mobilités a investi 26,3 millions d’euros pour financer un nouveau centre opérationnel de bus (COB) à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) permettant de convertir plusieurs centaines de bus du réseau au biométhane.

Un pas supplémentaire vers une flotte 100% décarbonée en Ile-de-France. Grâce à un investissement de 26,3 millions d’euros, Ile-de-France Mobilités a inauguré ce jeudi un nouveau centre opérationnel de bus (COB) à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) visant à convertir plusieurs centaines de bus du réseau au biométhane.

Construit en moins de deux ans, ce nouveau complexe «permettra de remiser et maintenir une centaine de bus (standards et articulés), de les recharger et les avitailler en biométhane», selon IDFM. Cette centaine de bus intègrera à terme 7 lignes de bus.

«Surtout, sa mise en service permettra de désaturer le COB de Saint-Denis et ainsi accroître la qualité de service sur cette délégation de service public entre le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis», a poursuivi cette même source.

Cette nouvelle infrastructure fait partie des 65 COB déjà convertis aux énergies propres (dont 53 au biométhane) sur les 120 du réseau d'Île-de- France Mobilités, représentant un investissement à date de près de 1,2 milliards d’euros (y compris pour la conversion à l’électrique).

CNEWS s'était notamment rendu en 2025 aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour visiter le centre opérationnel de bus dernier cri, qui accueille une flotte de 227 véhicules convertis au biométhane.

L'objectif d'une flotte 100% décarbonée d'ici 2029

Pour rappel, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, avait pris l’engagement en 2016 d'atteindre l'objectif d'une flotte 100% décarbonée d'ici 2029.

Fin 2025, une nouvelle étape a été franchie par Île-de-France Mobilités puisque 100% des bus et cars sont devenus propres grâce à l'arrêt de l'utilisation du carburant diesel, remplacé par le carburant végétal HVO. L’objectif pour 2029 est de renouveler toute la flotte de bus avec des bus électriques ou fonctionnant au biométhane.

Au total, 5,7 milliards d'euros seront investis jusqu'en 2029 par Île-de-France Mobilités pour la conversion des infrastructures ainsi que le renouvellement des bus.