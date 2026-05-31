«60 étoiles filantes par heure» : voici la date à laquelle ce phénomène sera visible de jour en France

La pluie des Ariétides sera très prochainement visible en France. Cette cascade d’étoiles filantes, aussi rare qu’époustouflante, survient une fois par an et promet d’être particulièrement intense avec plus de 60 étoiles filantes par heure. Voici comment l’observer.

Si l’apparition d’une étoile filante dans le ciel peut paraître étonnante au premier abord, une pluie d’étoiles filantes peut sembler d’autant plus improbable tant le phénomène est rare. Pourtant, il aura bel et bien lieu en France dans les prochains jours. Pour les férus d’astronomie, cet événement constitue un rendez-vous à ne pas manquer. Souvent difficilement perceptible à cause de la clarté du ciel, cette pluie céleste sera cette fois visible sous un ciel sombre, ce qui facilitera son observation.

Pour observer cette pluie éclatante, il faudra être matinal. Le site d’astronomie EarthSky indique que le pic de visibilité aura lieu mercredi 10 juin 2026, entre 4h15 et 5h15 du matin, juste avant le lever du soleil. La noirceur du ciel favorisera l’observation de ce déluge lumineux, rendant le spectacle d’autant plus spectaculaire.

Comment observer cette pluie d’étoiles filantes ?

Pour profiter du spectacle, inutile de s’encombrer d’un télescope ou de jumelles : les yeux nus suffisent. Pour maximiser ses chances d’observation, il peut être utile de s’orienter vers l’est, d’où semblent provenir les météores. La lumière étant très faible, il est recommandé de rester dans l’obscurité une quinzaine de minutes avant le début du phénomène afin que la vue s’adapte à la pénombre.

Si cet événement est aussi spectaculaire, c’est parce qu’il ne se produit que rarement dans des conditions optimales d’observation. La dernière pluie d’étoiles avait eu lieu au début du mois de mai, mais en pleine journée, ce qui avait rendu son observation difficile. Avec près de 60 étoiles filantes par heure, l’événement du 10 juin promet un spectacle particulièrement intense. Un phénomène qui pourrait de nouveau être visible en 2027.