Carburant : plus de 439.000 demandes pour les aides aux «grands rouleurs»

Depuis le 27 mai, les travailleurs modestes «grands rouleurs» peuvent effectuer en ligne une demande pour bénéficier de l'indemnité mise en place par le gouvernement afin de faire face à la hausse des prix du carburant. Près de 439.000 personnes ont déjà effectué cette démarche, a annoncé ce dimanche Sébastien Lecornu.

Une aide jugée essentielle pour de nombreux ménages. Dans un message publié ce dimanche sur le réseau social X, le Premier ministre a indiqué qu'environ 439.000 Français avaient déjà sollicité l'aide aux «grands rouleurs» destinée aux actifs aux revenus modestes contraints d'utiliser régulièrement leur véhicule dans le cadre professionnel.

Ce dispositif a été mis en place par l'Etat pour répondre à la flambée des prix des carburants liées à la guerre au Moyen-Orient. D'un montant de 100 euros, cette aide doit être versée aux bénéficiaires éligibles au cours du mois de juin.

Des aides «pleinement opérationnelles»

Au-délà de ce dispositif, Sébastien Lecornu a rappelé les autres mesures mises en place en assurant qu'elles étaient toutes pleinement opérationnelles : l'ouverture de l'aide aux pêcheurs, la revalorisation des indemnités kilométriques des aides à domicile et la poursuite de l'accompagnement des secteurs les plus touchés comme le BTP ou le monde agricole.

Face à la crise énergétique, nous avons fait un choix simple : cibler nos aides pour soutenir l’activité et le travail, et veiller à ce que chaque euro d’argent public soit dépensé utilement.



Depuis mars, les prix de l’énergie ont connu de fortes variations. Le pétrole est… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 31, 2026

Il a également souligné la mise d'une prime carburant totalement défiscalisée et désocialisée pouvant atteindre jusqu'à 600 euros afin de permettre aux entreprises d'aider leurs salariés sans condition.

1,2 milliard d'aides

«Face à la crise énergétique, nous avons fait un choix simple : cibler nos aides pour soutenir l’activité et le travail, et veiller à ce que chaque euro d’argent public soit dépensé utilement», a-t-il expliqué.

Si le baril de pétrole est récemment repassé sous la barre des 100 dollars, le contexte reste marqué par une forte volatilité des prix. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé il y une dizaine de jours un renforcement et une prolongation de ces aides, dont le coût total est estimé à environ 1,2 milliard d'euros.