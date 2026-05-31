Météo : après la canicule, où la baisse des températures sera-t-elle la plus brutale ?

Un net rafraîchissement s'installe ce dimanche en France après plusieurs jours de chaleur intense. La baisse des températures est particulièrement marquée à l'ouest et au nord du pays, où le thermomètre a déjà fortement chuté et continuera de reculer la semaine prochaine.

On peut enfin souffler. Ces dernières heures marquent la fin d'un épisode caniculaire aussi précoce qu'intense. Depuis ce dimanche, un flux océanique d'ouest nettement plus frais et plus humide s'impose progressivement sur l'Hexagone. Cette nouvelle masse d'air chasse la chaleur installée ces derniers jours, qui a fait grimper les températures entre 30 et 35 °C dans de nombreuses régions, et entraîne un net recul du mercure.

Jusqu'à 15 °C de moins Dans l'ouest et le nord

C'est sur la façade atlantique que la baisse est la plus spectaculaire. Entre vendredi et ce dimanche, les températures ont déjà nettement chuté et devraient encore baisser légèrement d'ici mardi.

A Nantes et Bordeaux, le thermomètre est passé d'environ 35 °C à près de 20 °C soit une chute pouvant atteindre 15 °C. Le recul est également marqué à La Rochelle avec environ 10 °C de moins et à Rennes où la baisse atteint près de 11 °C.

Le phénomène concerne également la moitié nord du pays. A Rouen, la baisse atteint près de 15 °C. A Lille, elle approche les 14 °C et autour de 13 °C à Paris.

Dans le centre et le nord-est, le recul est également marqué avec environ 12 °C de moins à Orléans et Metz, 13 °C à Charleville-Mézières et près de 12 °C à Troyes.

Météo France

Cette transition ne se fait toutefois pas dans le calme. La changement brutal entre une masse d'air chaud puis une masse d'air plus fraîche favorise le développement d'orages. Des averses orageuses sont donc attendues dans de nombreuses régions notamment sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ainsi que sur le nord-est du pays.

Le sud-est encore sous la chaleur

A l'inverse, le quart sud-est du pays reste en marge de ce rafraîchissement, la progression de la masse d'air océanique y étant plus lente. Ce dimanche, les températures restent élevées avec 33 °C à Nîmes et Montpellier, 32 °C à Alès et autour de 31 °C dans certaines zones du Var et des Bouches-du-Rhône.

Mais la semaine prochaine, les températures dans le sud-est devraient chuter. Mardi, elles seront comprises entre 22 et 25 °C soit une baisse d'environ 10 °C par rapport à aujourd'hui.