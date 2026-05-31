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En directSacre du PSG : un mort et un mineur grièvement blessé en marge des célébrations à Paris

[Abdul Saboor / Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le PSG a dévoilé le programme des festivités de dimanche, après la conquête de sa deuxième Ligue des champions ce samedi aux dépens d'Arsenal.
219 personnes blessées en France, dont 8 grièvement, annonce Laurent Nuñez

Plus d'informations à suivre...

Déclaration
Bloquer l’accès aux Champs-Élysées : une «fausse bonne idée» selon Laurent Nuñez

«Les spécialistes du maintien de l’ordre public sont autour de moi» a répondu Laurent Nuñez à une journaliste qui l’interrogeait sur la demande de la maire du 8e arrondissement d’interdire les rassemblements sur les Champs-Élysées. 

 Selon le ministre de l'Intérieur cette option a maintes fois été mise sur la table sans être retenue car elle mobiliserait la moitié des forces de l’ordre pour préserver un secteur déjà «très protégé».

 

Déclaration
Le ministre de l'Intérieur « ne laissera rien passer » dimanche soir

« Nous ne sommes qu'à la mi-temps des célébrations. Nous répondrons avec la même fermeté et la même détermination ce soir. On ne laissera rien passer ».

Déclaration
57 policiers blessés

Laurent Nuñez chiffre à 57 le nombre de fonctionnaires de police ou gendarmes blessés, le plus souvent des blessures légères.

Déclaration
Laurent Nuñez annonce 780 interpellations et 457 gardes à vues

Lors d’un point presse consacré à la finale de la Ligue des Champions, le ministre de l’Intérieur vient de décrire une situation «globalement sous contrôle». 780 interpellations ont eu lieu sur l’ensemble du territoire, soit 30% de plus que l’année dernière «pour le même évènement». 457 gardes à vue ont découlé de ces interpellations.

Déclaration
Laurent Nuñez : «La situation a été globalement sous contrôle»

Le bilan de Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, vient de commencer place Beauvau. « On a eu un certain nombre de rassemblements festifs partout sur le territoire nationale. La situation a été globalement sous contrôle malgré quelques débordements, qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre, avec une prise en charge policière. »

Alerte
Le parquet de Paris fait état d'un mort durant la nuit

Un individu de 24 ans est décédé des suites de ses blessures après un accident de scooter sur le périphérique parisien, au niveau de la Porte Maillot, selon le parquet de Paris, qui précise qu’une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte. 

Un deuxième individu, âgé de 17 ans, se trouve actuellement dans le coma, avec son pronostic vital engagé, après avoir été pris à partie hier soir dans une bagarre au couteau qui s’est déroulée dans le 16e arrondissement. À l’arrivée de la police hier soir, le jeune homme, sonné, présentait deux plaies à l’œil et saignait abondamment de la bouche. Les mis en cause ont alors immédiatement pris la fuite, sous les yeux de riverains.

Près de 6.000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris dimanche

Près de six mille policiers et gendarmes sont mobilisés dimanche à Paris pour sécuriser les festivités prévues pour le retour des joueurs du PSG, vainqueurs pour la deuxième année consécutive de la Ligue des champions, a annoncé la préfecture de police de Paris. 

Ils seront au total 5.780 membres des forces de l'ordre sur le pont, contre 8.000 samedi. Il y aura également 2.500 sapeurs-pompiers prêts à intervenir. 

Sur les réseaux
Lorsque la RATP célèbre la victoire du PSG sur la ligne 9

Pour fêter la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la RATP a décidé de rebaptiser une station de métro sur la ligne 9. Ainsi, l'arrêt «Porte de Saint-Cloud» a été renommé «Paris est magique». 

A Paris, la maire du 8ᵉ arrondissement demande une interdiction systématique des rassemblements

Dans un communiqué de presse diffusé dimanche matin, la maire du 8e arrondissement de Paris, Catherine Lécuyer (Les Républicains), a estimé que « la ligne rouge n’a pas seulement été franchie, elle a été incendiée » sur les Champs-Elysées après le sacre du PSG, samedi soir. 

Les commerces de l’avenue, qui se trouve dans l’arrondissement, avaient été complètement fermés en prévision du rassemblement qui a suivi le match. Un kiosque à journaux a notamment été incendié aux abords des Champs-Elysées. Des individus ont tenté d’attaquer le commissariat du 8e avant d’être dispersés, selon la Préfecture de police de Paris. Les forces de l’ordre avaient été positionnées en nombre toute la soirée.

A l'Élysée vers 18 heures

Les champions d'Europe seront ensuite reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée à partir de 18 h 10 dans le cadre d'une séquence protocolaire, puis ils fileront au Parc des Princes. Les portes de l'enceinte ouvriront à 19 h 30 pour accueillir les supporters et lancer la soirée de célébrations.

Arrivée sur le Champ-de-Mars

Les joueurs traverseront d'abord le Champ-de-Mars sur un proscenium de 450 mètres de long. Entre 85.000 et 90.000 personnes pourront prendre part à cette célébration gratuite et ouverte à tous, devant la tour Eiffel. Les portes du site ouvriront à partir de 14 heures.

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