«Les spécialistes du maintien de l’ordre public sont autour de moi» a répondu Laurent Nuñez à une journaliste qui l’interrogeait sur la demande de la maire du 8e arrondissement d’interdire les rassemblements sur les Champs-Élysées.

Alors que les Parisiens craignent de nouveaux débordements lors de la célébration du PSG au Champ-de-Mars cet après-midi, Laurent Nuñez a indiqué qu'un «dispositif habituel de sécurité» serait mis en place.



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Selon le ministre de l'Intérieur cette option a maintes fois été mise sur la table sans être retenue car elle mobiliserait la moitié des forces de l’ordre pour préserver un secteur déjà «très protégé».