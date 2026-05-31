Un ostéopathe accusé de viols et d'agressions sexuelles sur 29 patientes jugé à partir de lundi à Strasbourg

Un ostéopathe de 37 ans est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur près de 30 patientes. Il sera jugé ce lundi 1er juin à Strasbourg.

Un nouveau scandale sexuel dans le milieu médical. Un ostéopathe du Bas-Rhin comparaît devant la cour criminelle pour des faits particulièrement graves : il est accusé de viols sur huit patientes et d'agressions sexuelles sur vingt-et-une autres femmes lors de consultations. Selon l'accusation, ces faits auraient été «commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction».

Le professionnel de santé est placé sous contrôle judiciaire et a l'interdiction d'exercer son activité. Son avocat, Yves Sauvayres, a affirmé qu'il défendrait l'innocence de son client, soutenant que les actes reprochés n'avaient aucun caractère sexuel.

L'homme exerçait depuis 2014 dans la commune d'Eschau, située dans la banlieue sud de Strasbourg.

Une première plainte remontant à 2018

Au cours de ce procès, qui doit s'achever le 12 juin, l'ostéopathe sera confronté aux témoignages de plusieurs femmes l'accusant d'avoir touché leurs parties intimes lors de consultations.

Selon le président de l'Union pour l'ostéopathie, interrogé par l'AFP, tout toucher «interne» est proscrit dans cette profession relevant des pratiques de soins non conventionnelles.

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte pour viol déposée par une patiente en octobre 2020. Cependant, les investigations ont révélé qu'une première plainte remontait déjà à 2018.

Au fil de leurs recherches, les enquêteurs ont identifié d'autres femmes témoignant d'actes répréhensibles.

Des affaires loin d'être isolées

Ce type de procès est malheureusement loin d'être un cas isolé. Le gynécologue Phuoc-Vinh Tran doit être jugé en 2027. Il est accusé de viols par 92 femmes.

En 2023, un autre gynécologue, Émile Daraï, avait été mis en examen pour des faits de «violences» dénoncés par au moins 32 patientes.

Ces différentes affaires relancent régulièrement le débat sur les violences sexuelles dans le cadre médical et sur la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients.