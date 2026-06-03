Flambée des prix : la consommation de carburants a de nouveau chuté en mai

La hausse persistante des prix des carburants continue de modifier les habitudes des Français. En mai, la consommation de carburants routiers a chuté de 12 % sur un an, confirmant une tendance observée depuis plusieurs semaines. Le gouvernement a renforcé ses dispositifs d'aide pour limiter l'impact sur les ménages.

Les Français lèvent le pied. La hausse des prix à la pompe continue d'avoir un impact direct sur les comportements des automobilistes français. Selon les données des Douanes communiquées mercredi par le ministère de l'Économie, la consommation de carburants routiers a reculé de 12 % en mai par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette baisse marque une nouvelle étape dans une tendance déjà observée au printemps. En avril, la consommation avait déjà diminué de 11 % sur un an. Pour Bercy, ces chiffres illustrent l'adaptation progressive des Français à un contexte énergétique tendu, largement alimenté par la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions sur les marchés pétroliers.

Le télétravail et le covoiturage gagnent du terrain

Dès le mois de mai, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure soulignait plusieurs évolutions dans les habitudes de déplacement. Selon lui, les Français «conduisent un peu moins», se tournent davantage vers le covoiturage et recourent plus fréquemment au télétravail pour limiter leurs dépenses de carburant.

Ces changements interviennent dans un contexte où les prix restent historiquement élevés malgré un récent reflux. Mercredi, le litre de SP95-E10, l'essence la plus consommée dans l'Hexagone, s'établissait en moyenne à 1,987 euro. Il demeure ainsi supérieur de plus de 15 % à son niveau observé avant le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, même s'il est repassé sous le seuil symbolique des deux euros.

Le gazole, carburant privilégié par de nombreux automobilistes, affichait quant à lui un prix moyen de 2,039 euros le litre, soit une hausse de près de 19 % depuis la fin février.

Un soutien renforcé de l'État

Face à cette situation, le gouvernement a multiplié les mesures d'accompagnement. Une première enveloppe de 710 millions d'euros avait été annoncée pour soutenir les ménages les plus exposés à la hausse des prix.

Dix jours plus tard, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté un renforcement de ces dispositifs. L'ensemble des aides représente désormais un effort budgétaire estimé à 1,2 milliard d'euros.

Selon un bilan publié par le ministère de l'Économie, 636.500 personnes avaient déjà déposé, au 2 juin, une demande pour bénéficier de l'aide de 100 euros destinée aux travailleurs modestes effectuant de longs trajets quotidiens. Cette mesure constitue l'un des principaux leviers mis en place par l'exécutif pour amortir les effets de la crise énergétique sur le pouvoir d'achat.