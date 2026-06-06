Bernadette Chirac est décédée à l'âge de 93 ans

Élue corrézienne, ancienne Première dame, figure emblématique de l’opération Pièces jaunes, Bernadette Chirac est morte ce vendredi soir à l’âge de 93 ans.

Une femme de caractère. Épouse de l’ancien président de la République Jacques Chirac (1995-2007), Bernadette Chirac s’est éteinte ce vendredi 5 juin à l’âge de 93 ans.

Née Chodron de Courcel, Bernadette Chirac a vu le jour à Paris le 18 mai 1933. Élevée dans une famille catholique, elle a reçu une éducation stricte, qui lui a permis d’intégrer en 1951 la prestigieuse école de Sciences Po Paris. C’est lors de cette année qu’elle a fait la rencontre de Jacques Chirac, qui deviendra par la suite son époux.

Elle a d’abord du mal à faire accepter Jacques Chirac à sa famille. En effet, celui qui deviendra près de 40 ans plus tard président de la République n’est pas issu d’une «bonne famille» et n’est pas pratiquant. Bernadette Chodron de Courcel est néanmoins parvenue à ses fins : leur mariage est célébré le 18 mars 1956.

De leur union sont nées deux filles : Laurence en 1958 et Claude en 1962. Laurence Chirac perd malheureusement la vie en 2016 après une très longue bataille contre l’anorexie mentale et de nombreuses tentatives de suicide.

En 1979, une nouvelle fille est entrée dans la vie du couple, Anh Dāo Traxel. Cette dernière est une boat people vietnamienne qui a fait la rencontre du couple à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Bernadette et Jacques Chirac ont alors décidé de recueillir la jeune fille de 21 ans chez eux durant deux ans.

Première dame et élue

Au-delà de sa vie de famille, Bernadette Chirac a été l’une des rares Premières dames à être à la fois l’épouse d’un président de la République en fonction et élue. En effet, dès 1971, elle est élue conseillère municipale de la commune de Sarran en Corrèze, où le couple possède un château. Elle est par la suite devenue adjointe au maire. Sans cesse réélue, elle a conservé son poste jusqu’en 2020.

En parallèle, Bernadette Chirac a été conseillère générale de Corrèze de 1979 à 2015, jusqu’à la suppression du canton lors de la réforme territoriale lancée par François Hollande.

Un ancrage territorial et une popularité importante pour la carrière de Jacques Chirac, qui a pu compter sur une base électorale plus conservatrice amenée par son épouse. L’ascension du couple, parfois comparé au duo politique américain de Bill et Hillary Clinton, atteint son paroxysme, lorsque Jacques Chirac s’est imposé durant l’élection présidentielle de 1995 face à Lionel Jospin.

Avec l’entrée de son mari à l’Élysée, Bernadette Chirac est devenue la Première dame de France. Un statut qu’elle conservera jusqu’à la fin du second mandat de ce dernier en 2007. Un rôle qui a été tout sauf passif puisqu’elle a su imposer ses conseils à Jacques Chirac.

Elle l’a, entre autres, mis en garde contre les dangers de la dissolution de 1997, qui a conduit à une cohabitation de la droite avec le Parti socialiste ou encore l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2002.

Le visage de l’opération Pièces jaunes

Mais Bernadette Chirac, c'était aussi le visage de nombreuses œuvres caritatives. En effet, après l’élection de Jacques Chirac à la mairie de Paris (1977-1995), elle a pris de plus en plus de responsabilités dans les œuvres de bienfaisances notamment celles tournées vers les enfants malades.

Bernadette Chirac a notamment fondé en 1990 l’association Le Pont Neuf, qui au lendemain de la chute du rideau de fer de l’URSS devait permettre aux jeunes Français d’effectuer des échanges avec la jeunesse des pays de l’Est.

Bernadette Chirac s’est particulièrement illustrée avec sa prise en main de l’opération des Pièces jaunes dès 1994 lorsqu’elle a pris la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Cette opération destinée à financer des aménagements hospitaliers au profit des enfants hospitalisés a été lancée en 1989 mais s’est particulièrement développée avec celle que ses proches surnommaient Bernie.

En effet, grâce à un plan de médiatisation très bien ficelé et avec la mise en avant de parrains et marraines d’édition célèbre, tels que le Judoka David Douillet, la chanteuse Lorie ou le footballeur Christian Karembeu, Bernadette Chirac a su rendre l’opération très populaire.

Dès 2015, Bernadette Chirac va se retirer progressivement de toutes ses activités. Très diminuée par l’âge et la maladie, elle n’a presque plus été vue en public après 2017. Dernier achèvement de sa vie, le 28 janvier dernier, elle a été décorée officier de la légion d'honneur par Emmanuel Macron.