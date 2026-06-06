Retraite : voici le niveau de revalorisation estimé des pensions de base en janvier 2027

Les retraités peuvent déjà avoir une première idée de la hausse qui pourrait être appliquée à leur pension de base en janvier 2027. La revalorisation dépendra de l'évolution de l'inflation dans les prochains mois.

Après une augmentation limitée à 0,9 % au 1er janvier 2026, les retraités commencent à se tourner vers la prochaine échéance de revalorisation. S'il est encore trop tôt pour connaître le montant définitif de la hausse qui sera appliquée en janvier 2027, les dernières prévisions de la Sécurité sociale permettent déjà d'esquisser une première estimation.

Dans son rapport publié à la fin du mois de mai, la commission des comptes de la Sécurité sociale évalue en effet l'inflation à 1,6 % sur la période allant de novembre 2025 à octobre 2026. Or, c'est précisément cet indicateur qui sert habituellement de référence pour calculer la revalorisation annuelle des pensions de retraite de base.

Le Code de la Sécurité sociale prévoit une indexation des pensions de retraite de base sur l'inflation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), à savoir «la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Insee l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées».

Une hausse estimée à environ 1,6 %

Si le gouvernement applique une nouvelle fois la formule prévue par le Code de la Sécurité sociale, les pensions pourraient donc être revalorisées d'environ 1,6 % au 1er janvier 2027.

Cette estimation reste toutefois théorique. L'année 2026 n'est pas terminée et plusieurs facteurs pourraient encore influencer le niveau final de l'inflation. Les tensions géopolitiques persistantes et la hausse récente des prix de l'énergie, notamment du pétrole, entretiennent des incertitudes sur l'évolution du coût de la vie dans les prochains mois.

Une accélération de l'inflation d'ici l'automne pourrait ainsi conduire à une revalorisation supérieure aux projections actuelles.

Le gouvernement conserve une marge de manœuvre

L'équation ne dépend cependant pas uniquement de l'évolution des prix. Les finances publiques restent sous forte pression et la question des dépenses sociales demeure au cœur des débats budgétaires.

L'an dernier déjà, l'hypothèse d'une «année blanche» pour les retraites avait été évoquée avant d'être finalement écartée. Les pensions avaient bien été revalorisées de 0,9 %, conformément au mécanisme légal.

Pour janvier 2027, le gouvernement pourrait théoriquement choisir de s'écarter de la formule habituelle afin de réaliser des économies. Une telle décision nécessiterait toutefois un arbitrage politique délicat, dans un contexte où le pouvoir d'achat des retraités reste un sujet sensible.

Pour l'heure, le chiffre de 1,6 % constitue donc la meilleure estimation disponible. Les retraités devront néanmoins attendre le prochain rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale, attendu en octobre 2026, pour obtenir une vision plus précise du niveau de revalorisation qui pourrait être appliqué au début de l'année 2027.