Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon veut s'imposer comme la seule option crédible à gauche

À Saint-Denis, ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne présidentielle devant une grande foule. Le leader de La France insoumise s’est présenté comme la principale alternative à gauche face au RN.

Ce dimanche 7 juin 2026, Jean-Luc Mélenchon a tenu son premier meeting de campagne sur la place Victor-Hugo à Saint-Denis. Le patron de La France insoumise s’est présenté comme la seule option crédible à gauche pour la présidentielle de 2027.

«Chaque voix compte dès le premier tour (...) Le deuxième tour, ceux qui n’ont aucune chance d’y accéder devraient se garder de nous empêcher d’essayer de le gagner», a-t-il martelé.

La «Nouvelle France» de Mélenchon

Dans la ville de Bally Bagayoko, élu lors des dernières élections municipales, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pendant une heure devant plus de 26.000 personnes, selon les organisateurs.

Qualifié au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella selon plusieurs sondages, le patron de LFI s’est présenté comme la seule alternative face au RN et entend se démarquer des autres partis de gauche, notamment le Parti socialiste en crise.

L’insoumis peut compter sur le soutien de personnalités comme Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, présente lors de ce meeting : «Le programme de Jean-Luc Mélenchon est un programme de vie fondé sur la justice, la dignité, l’éducation et la culture.»

Justement, le candidat à la présidentielle de 2027 a présenté plusieurs axes de son programme, notamment la «Nouvelle France» : une société plus connectée, urbaine et métissée.

Autre point abordé par Jean-Luc Mélenchon : la planification écologique. «Les régions seront entièrement restructurées autour des grands bassins versants des fleuves. Elles seront dédiées à la bifurcation écologique», a-t-il annoncé.

Avec un score de 21,95 % des voix au premier tour de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait terminé derrière Marine Le Pen (23,15 %). L’insoumis, qui a désormais changé de dimension, espère inverser la tendance dans la course à l’Élysée.