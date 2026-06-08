Défilé du 14-Juillet : participation record, Ukraine, drones... Voici le programme d'une édition hors norme

La parade militaire du 14 Juillet sur les Champs-Elysées aura cette année pour thème «le réveil stratégique de l'Europe». La Patrouille de France ouvrira le défilé aérien et la Marine nationale, qui fête cette année ses 400 ans d'existence, clôturera le défilé.

Des pilotes ukrainiens et français, un défilé «plus massif» : la parade militaire du 14 Juillet sur les Champs-Elysées aura cette année pour thème «le réveil stratégique de l'Europe» et s'attachera à montrer que la France est «déterminée» et «n'est pas seule», a annoncé lundi le gouverneur militaire de Paris.

«Nous allons avoir un défilé plus massif, plus puissant, plus moderne», a déclaré le général Loïc Mizon lors d'une conférence de presse. La parade mobilisera près de 8.500 participants, dont 6.500 défileront à pied, un nombre record de participants. Près de 300 véhicules, dont une centaine de motos, 95 avions, 35 hélicoptères, ainsi que 193 chevaux de la Garde Républicaine participeront également.

37 nations étrangères ont été invitées

L'Ukraine, entrée dans sa cinquième année de guerre déclenchée par la Russie en 2022, sera mise à l'honneur. La Patrouille de France ouvrira le défilé aérien, accompagnée de deux Mirage 2000 pilotés par des équipages franco-ukrainiens. L'ambition sera de réaffirmer, à nouveau, notre soutien à l'Ukraine.

Les 35 pays de la Coalition des volontaires, prêts à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine une fois conclu un cessez-le-feu, ont été invités à participer par le président Emmanuel Macron, qui assistera à son 10e et dernier défilé en tant que chef d'Etat. En tout, ce sont 37 nations étrangères qui ont été invitées ainsi que des représentants de l'Union européenne et de l'OTAN.

Deux blocs de réservistes défileront également

La présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen et le général Grynkewich, commandant suprême de l'OTAN, ont aussi été conviés. Les soldats français des bataillons multinationaux de l'Otan déployés sur le flanc Est de l'Europe (Roumanie, Estonie) descendront la célèbre avenue parisienne. La présence des alliés et des partenaires doit ainsi témoigner que «l'Europe n'est pas seule», a dit le général Mizon.

Le but de ce défilé est aussi de concrétiser aux yeux des Français les «efforts budgétaires consacrés depuis 10 ans aux forces armées», a fait-t-il valoir. Le commissariat numérique de Défense défilera pour la première fois, pour «souligner la transformation numérique du ministère des Armées».

Deux blocs de réservistes défileront également : l'un composé de réservistes de la SNCF et un un autre de réservistes d'Airbus France. Un escadron de drones de chasse d’Angoulême vont défiler, mais il n'y aura pas de mini-drones en vol au-dessus des Champs-Elysées pour des raisons de sécurité.

La Marine nationale, qui fête cette année ses 400 ans d'existence clôturera le défilé au son du bagad de Lann-Bihoué, basé près de Lorient (Morbihan). La parade militaire durera 2 heures et se terminera par l'hymne européen, «l'Ode à la joie».