Emmanuel Macron attendu à Amiens ce lundi : CHU, Usine Goodyear... Quel est le programme de la visite du chef de l'Etat ?

Le président de la République se rend, ce lundi, à Amiens (Somme) pour visiter l'usine du groupe américain Goodyear, ainsi que le CHU de la ville. Voici les grandes lignes de ce déplacement.

Une visite en terre natale. Ce lundi 8 juin, Emmanuel Macron se rend à Amiens pour effectuer un déplacement placé sous le signe de la réindustrialisation et de la santé. Sur place, le président de la République visitera notamment l’usine Goodyear avant de se rendre au Centre hospitalier universitaire (CHU).

A 11h30, le chef d’Etat se rendra dans l’usine du groupe américain Goodyear, fabricant de pneus implanté dans la zone industrielle de la ville. Cette visite permettra à Emmanuel Macron de découvrir la «modernisation» de ces locaux, laquelle est soutenue par le programme d'investissements France 2030.

Porté par le partenariat entre Goodyear et l'Etat, le projet de modernisation de l'usine est engagé par l'entreprise depuis maintenant plusieurs années. Cela a notamment permis «d'automatiser le site de production, d'accroître ses capacités industrielles et de soutenir la création de 120 emplois supplémentaires sur une nouvelle ligne de production», a indiqué l'Elysée.

Un financement massif de l'Etat

L’usine d’Amiens avait rencontré de nombreuses difficultés, avant que l'Etat n’accorde un prêt de plusieurs millions d'euros à la société Goodyear pour aider le site à se moderniser. Le principe de ce prêt avait été acté lors de l'annonce d'une subvention par le gouvernement de Jean Castex, dans le cadre du plan France Relance, destiné à réindustrialiser le territoire et favoriser l'innovation.

En retour, Goodyear s'était engagé à investir 100 millions d'euros pour permettre à l'usine de produire des pneus de plus haute valeur ajoutée. «Les transformations et améliorations sont réalisées dans toute l’usine et dureront jusqu’en 2028», indique la direction du site, citée par nos confrères du Courrier Picard.

Après cette visite, Emmanuel Macron se rendra, vers 15 h, au CHU d’Amiens pour visiter l'Institut des troubles du neurodéveloppement (TND). Ce site prend en charge des enfants et adolescents présentant des troubles du neurodéveloppement. «Le chef de l’Etat rappellera la nécessité d'accélérer la détection précoce» de ces troubles, a indiqué la présidence.

Le président de la République en profitera également pour mettre en lumière le dispositif «Atypie-Friendly», porté par l’université de Picardie (UPJV). Ce programme d’envergure nationale vise à construire un enseignement supérieur inclusif, pour les étudiants et personnels présentant un trouble du neurodéveloppement.