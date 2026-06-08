Grève à la SNCF du 10 juin : 2 TGV sur 3 en circulation, 1 Intercités sur 2... A quoi devez-vous vous attendre ce mercredi ?

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à une grève de 24 heures, mercredi 10 juin. De fortes perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau ferroviaire avec des annulations de TGV, de trains Intercités et un trafic régional très réduit.

Attention si vous devez prendre le train mercredi 10 juin, votre trajet pourrait être fortement perturbé.

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF, la CGT Cheminots, l'Unsa Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT Cheminots, appellent à une grève unitaire de 24 heures.

Il s'agit du premier mouvement social d'ampleur depuis la fin 2024 et l'arrivée de Jean Castex à la présidence du groupe.

Des perturbations partout dès mardi soir

Ce lundi, SNCF Voyageurs a dévoilé ses prévisions de trafic pour cette journée de mobilisation. Les perturbations, qui commenceront en réalité dès mardi soir, concerneront l'ensemble du territoire, aussi les bien grandes lignes que les trains régionaux.

L'entreprise ferroviaire avertit ainsi que le mouvement sociale entraînera des «perturbations» sur le réseau, avec «en moyenne» 1 TGV sur 3 annulé, un Intercités sur 2 et un trafic régional «fortement perturbé».

«Des perturbations sont à prévoir pour les TGV Inoui en France ou vers l'Europe, Ouigo, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation» et un train Intercités sur deux «de jour et de nuit», tandis que le «trafic régional sera fortement perturbé» notamment en Ile-de-France «sur la plupart des lignes».

Les syndicats dénoncent notamment les réorganisations et filialisations en cours au sein du groupe qu'ils accusent de créer des «urgences sanitaires et sociales» parmi les cheminots.

Ils demandent donc un moratoire sur ces transformations ainsi que de nouvelles hausses de salaires, jugeant les augmentations déjà obtenues pour 2026 insuffisantes pour compenser l'inflation.