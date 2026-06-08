Reconnaissant de nouveau des «défaillances graves» dans l'affaire Lyhanna, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a convoqué les procureurs généraux pour leur demander une revue des plaintes concernant les enfants victimes. Plusieurs collectifs appellent à des rassemblements devant les tribunaux. Suivez notre direct.
Gérald Darmanin convoque les procureurs généraux pour une "réunion de travail" ce lundi matin
Gérald Darmanin réunit ce lundi à la Chancellerie les procureurs généraux pour leur demander une revue des plaintes concernant des enfants victimes dans le sillage de l'affaire Lyhanna.
Le garde des Sceaux a convoqué les procureurs généraux - représentants du ministère public au sein des 36 cours d'appel de France - à 08H30 pour une "réunion de travail". Il va leur dire qu'ils ont jusqu'au 14 juillet "pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants", soit environ 70.000.