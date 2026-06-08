Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

En directMeurtre de Lyhanna : Gérald Darmanin réunit les procureurs généraux ce matin

[AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Reconnaissant de nouveau des «défaillances graves» dans l'affaire Lyhanna, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a convoqué les procureurs généraux pour leur demander une revue des plaintes concernant les enfants victimes. Plusieurs collectifs appellent à des rassemblements devant les tribunaux. Suivez notre direct.
Gérald Darmanin convoque les procureurs généraux pour une "réunion de travail" ce lundi matin

Gérald Darmanin réunit ce lundi à la Chancellerie les procureurs généraux pour leur demander une revue des plaintes concernant des enfants victimes dans le sillage de l'affaire Lyhanna. 

Le garde des Sceaux a convoqué les procureurs généraux - représentants du ministère public au sein des 36 cours d'appel de France - à 08H30 pour une "réunion de travail". Il va leur dire qu'ils ont jusqu'au 14 juillet "pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants", soit environ 70.000.

lyhannaJusticeMeurtrePédophilie

À suivre aussi

Grégory Bobbato : «Lyhanna est le dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis trop longtemps, celle de nier la parole de l'enfant»
Meurtre de Lyhanna : Gérald Darmanin ordonne une revue de 70.000 plaintes impliquant des enfants d'ici au 14 juillet
Meurtre de Lyhanna : au moins 6.000 personnes réunies ce dimanche à Fleurance lors de la marche blanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités