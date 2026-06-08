Les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, seront auditionnés mardi par la commission des Lois du Sénat sur la mort de la petite Lyhanna, a annoncé la chambre haute lundi.

Les deux ministres, mis sous pression depuis plusieurs jours quant aux dysfonctionnements ayant entouré cette affaire, ont été convoqués à 9h30 par la Haute assemblée. Ils répondront aux questions des commissaires aux Lois. Les membres du gouvernement devront probablement s'expliquer sur les failles identifiées dans les services de l'Etat, cinq jours après la découverte jeudi du corps de la fillette de 11 ans et les révélations sur des plaintes pour viols sur mineures - certaines procédures ayant ensuite été classées - dont le suspect a fait l'objet.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a demandé lundi une "mobilisation générale" afin de "faire la vérité" sur les responsabilités de l'Etat dans cette affaire qui suscite des appels à manifester devant les tribunaux. Il a promis des sanctions, écartant néanmoins l'hypothèse d'une démission réclamée notamment par La France insoumise. Une inspection (justice, gendarmerie et Education nationale) doit rendre ses conclusions sous 15 jours.