Les quatre syndicats de la SNCF appellent à une grève de 24 heures, mercredi 10 juin. De fortes perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau avec des annulations de TGV, de trains Intercités et un trafic régional très réduit, notamment en Île-de-France.

Attention si vous devez prendre le train mercredi 10 juin, votre trajet pourrait être fortement perturbé. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF, la CGT Cheminots, l'Unsa Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT Cheminots, appellent à une grève unitaire de 24 heures.

Il s'agit du premier mouvement social d'ampleur depuis la fin 2024 et l'arrivée de Jean Castex à la présidence du groupe. À cette occasion, de multiples annulations et de nombreuses perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau ferroviaire au niveau national, mais aussi au niveau régional, notamment en Île-de-France.

Des perturbations partout dès mardi soir

Ce lundi, SNCF Voyageurs a dévoilé ses prévisions de trafic pour cette journée de mobilisation. Les perturbations, qui commenceront en réalité dès mardi soir, concerneront l'ensemble du territoire, aussi les bien grandes lignes que les trains régionaux.

L'entreprise ferroviaire avertit ainsi que le mouvement social entraînera des «perturbations» sur le réseau, avec «en moyenne» 1 TGV sur 3 annulé, un Intercités sur 2 et un trafic régional «fortement perturbé».

«Des perturbations sont à prévoir pour les TGV Inoui en France ou vers l'Europe, Ouigo, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation» et un train Intercités sur deux «de jour et de nuit», tandis que le «trafic régional sera fortement perturbé» notamment en Ile-de-France.

Perturbations sur les RER mercredi 10 juin

En Île-de France justement, le RER B sera «perturbé», avec seulement 1 train sur 2 qui circulera entre Paris Nord et le nord de la ligne. Il faut par ailleurs prévoir 2 trains sur 3 entre Paris Nord et le sud de la ligne. L'interconnexion est quant à elle maintenue en gare de Paris Nord.

Pour le RER D, il faut prévoir 1 train sur 3 entre Creil et Corbeil-Essonnes, ainsi que 1 train sur 2 entre Goussainville et Melun. Seul 1 train sur 5 circulera entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes, de 5h30 à 9h30 puis de 16h30 à 20h30.

Attention, aucun train ne circulera entre Juvisy et Melun via Ris Orangis.

Pour le RER C et E, seul 1 train sur 3 circulera tout au long de la journée du mercredi 10 juin.

lignes de transiliens perturbées

Du côté des Transiliens, les lignes J, K, L et V seront «perturbées» avec seulement 1 train sur 2 en circulation sur les lignes J, K et L et seulement 2 trains sur 3 pour la ligne V.

Les lignes N, P, U, H et R seront quant à elles «très perturbées» avec 1 train sur 3 pour les lignes N, P et U, et également 1 train sur 3 pour la ligne H, sauf entre Pontoise et Creil avec 1 train sur 5.

Concernant la ligne R, il faut prévoir 1 train sur 2 entre Paris Gare de Lyon et Montargis, uniquement de 04h45 à 11h puis de 16h à 20h.

Les syndicats dénoncent notamment les réorganisations et filialisations en cours au sein du groupe qu'ils accusent de créer des «urgences sanitaires et sociales» parmi les cheminots.

Ils demandent donc un moratoire sur ces transformations ainsi que de nouvelles hausses de salaires, jugeant les augmentations déjà obtenues pour 2026 insuffisantes pour compenser l'inflation.