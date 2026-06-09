La comédienne Andréa Bescond a été placée en garde à vue après la manifestation interdite place Vendôme à Paris lundi.
«C'était un peu une surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers qui nous poussaient alors que nous faisions un rassemblement non violent depuis deux heures», a-t-elle affirmé sur ses réseaux sociaux.
«Le personnage de Jérome Barella est vraiment bizarre», affirme Lisa, victime présumée du suspect du meurtre de Lyhanna, dans #100Frontieres
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Plus de 60.000 personnes ont manifesté lundi soir en France dont 2.900 à Paris pour exprimer leur colère après le meurtre de la petite Lyhanna, 11 ans, pour lequel un homme visé par plusieurs plaintes pour viol est mis en examen, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur.
Plus précisément, 60.400 personnes ont manifesté en France lors de 216 rassemblements, a ajouté la place Beauvau.
«Aujourd’hui, il y a 9 986 informations judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs», souligne le ministre de la Justice Gérald Darmanin, auditionné par le Sénat sur l’affaire Lyhanna, en direct de #HDPros
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Le Conseil supérieur de la magistrature a déploré mardi le "discrédit jeté sur des milliers de magistrats, qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile", répondant aux critiques sur le traitement judiciaire de l'affaire Lyhanna.
"Le Conseil supérieur de la magistrature regrette l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénoncent leur irresponsabilité", ajoute-t-il dans un communiqué.
La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a espéré mardi que le gouvernement dialogue "enfin" avec le Parlement sur le dossier des violences faites aux enfants, exprimant sa "colère" alors que plusieurs ministres ont été convoqués à Matignon, dans le sillage de l'affaire Lyhanna.
"Je suis un peu en colère", a déclaré Yaël Braun-Pivet sur franceinfo, à propos de la réunion convoquée par le Premier ministre Sébastien Lecornu mardi à 11H30. "Il faut voir les choses globalement", a-t-elle soupiré.
La mère de Rosa, 11 ans, qui avait dénoncé un viol de Jérôme Barella au cours du mois d’août 2025, a annoncé qu’elle allait porter plainte contre l’État cette semaine, notamment pour «non-assistance à personne en danger» et «mise en danger de la vie d’autrui».
«C'était un émoi populaire» affirme Jean-Philippe Tanguy à propos des rassemblements devant les tribunaux pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice,dans #LaGrandeInterview
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Sur son groupe Facebook, la mère de Lyhanna, Charly Rameau a adressé un message à ceux et celles qui l'ont soutenu.
« Toutes les personnes qui sont là depuis le début de cette enfer, je souhaiterais aussi remercier toute les personnes qui se sont déplacées à la marche blanche pour Lyhanna », a-t-elle écrit sur le réseau social.
Aggravation des peines, prescription... Après la colère de milliers de manifestants lundi soir contre le rôle des autorités dans l'affaire Lyhanna, Sébastien Lecornu réunit mardi matin une poignée de ministres pour décider de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles.
Le Premier ministre recevra à 11H30 à Matignon les membres de son gouvernement concernés par le sujet (Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité).