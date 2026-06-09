«Surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers», Andréa Bescond réagit à la sortie de sa garde à vue suite aux manifestations

La comédienne Andréa Bescond a été placée en garde à vue après la manifestation interdite place Vendôme à Paris lundi.

«C'était un peu une surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers qui nous poussaient alors que nous faisions un rassemblement non violent depuis deux heures», a-t-elle affirmé sur ses réseaux sociaux.