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En directMeurtre de Lyhanna : «Aujourd’hui, il y a 9.986 informations judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs, c'est très important», affirme Gérald Darmanin

Gérald Darmanin et Laurent Nuñez sont auditionnés par la Commission des Lois du Sénat ce mardi. [Quentin de Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce mardi, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, sont auditionnés par la commission des Lois du Sénat sur la mort de la petite Lyhanna. Le Premier ministre réunit, lui, plusieurs ministres pour décider de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles à Matignon.

Sur les réseaux
«Surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers», Andréa Bescond réagit à la sortie de sa garde à vue suite aux manifestations

La comédienne Andréa Bescond a été placée en garde à vue après la manifestation interdite place Vendôme à Paris lundi.  

«C'était un peu une surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers qui nous poussaient alors que nous faisions un rassemblement non violent depuis deux heures», a-t-elle affirmé sur ses réseaux sociaux.

 

En vidéo
Le témoignage édifiant d'une victime présumée de Jérôme Barella
Quelques 60.400 personnes dans les rues lundi soir dont 2.900 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur

Plus de 60.000 personnes ont manifesté lundi soir en France dont 2.900 à Paris pour exprimer leur colère après le meurtre de la petite Lyhanna, 11 ans, pour lequel un homme visé par plusieurs plaintes pour viol est mis en examen, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur.

Plus précisément, 60.400 personnes ont manifesté en France lors de 216 rassemblements, a ajouté la place Beauvau.

«Aujourd’hui, il y a 9 986 informations judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs, c'est très important», affirme Gérald Darmanin
Le Conseil supérieur de la magistrature déplore le "discrédit jeté sur des milliers de magistrats"

Le Conseil supérieur de la magistrature a déploré mardi le "discrédit jeté sur des milliers de magistrats, qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile", répondant aux critiques sur le traitement judiciaire de l'affaire Lyhanna.

"Le Conseil supérieur de la magistrature regrette l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénoncent leur irresponsabilité", ajoute-t-il dans un communiqué.

Yaël Braun-Pivet "en colère", veut que le gouvernement dialogue "enfin" avec le Parlement

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a espéré mardi que le gouvernement dialogue "enfin" avec le Parlement sur le dossier des violences faites aux enfants, exprimant sa "colère" alors que plusieurs ministres ont été convoqués à Matignon, dans le sillage de l'affaire Lyhanna. 

"Je suis un peu en colère", a déclaré Yaël Braun-Pivet sur franceinfo, à propos de la réunion convoquée par le Premier ministre Sébastien Lecornu mardi à 11H30. "Il faut voir les choses globalement", a-t-elle soupiré.

La mère de Rosa, qui avait dénoncé un viol de Jérôme Barella, va porter plainte contre l'Etat

La mère de Rosa, 11 ans, qui avait dénoncé un viol de Jérôme Barella au cours du mois d’août 2025, a annoncé qu’elle allait porter plainte contre l’État cette semaine, notamment pour «non-assistance à personne en danger» et «mise en danger de la vie d’autrui».

Déclaration
«Cette tragédie aurait dû être évitée, chaque jour qui passe montre que ce monsieur n’aurait pas dû être dans la nature», déplore Jean-Philippe Tanguy
Sur les réseaux
La mère de Lyhanna remercie «toutes les personnes qui se sont déplacées à la marche blanche pour Lyhanna»

Sur son groupe Facebook, la mère de Lyhanna, Charly Rameau a adressé un message à ceux et celles qui l'ont soutenu. 

 « Toutes les personnes qui sont là depuis le début de cette enfer, je souhaiterais aussi remercier toute les personnes qui se sont déplacées à la marche blanche pour Lyhanna », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Sébastien Lecornu reçoit plusieurs ministres liés à la protection de l’enfance à 11h30

Aggravation des peines, prescription... Après la colère de milliers de manifestants lundi soir contre le rôle des autorités dans l'affaire Lyhanna, Sébastien Lecornu réunit mardi matin une poignée de ministres pour décider de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles. 

Le Premier ministre recevra à 11H30 à Matignon les membres de son gouvernement concernés par le sujet (Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité).

disparition de LyhannaPolitiqueJustice

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