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En directMeurtre de Lyhanna : Sébastien Lecornu propose d'alourdir les peines à l'encontre des violeurs en série sur des mineurs

[TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce mardi, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, sont auditionnés par la commission des Lois du Sénat sur la mort de la petite Lyhanna. Le Premier ministre réunit, lui, plusieurs ministres pour décider de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles à Matignon.

La réalisatrice Andréa Bescond placée en garde à vue puis libérée après une manifestation pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice

La réalisatrice Andréa Bescond, qui avait appelé à un rassemblement lundi soir devant le ministère de la Justice, a été placée en garde à vue puis libérée mardi matin, a appris l'AFP en source policière, confirmant une information du Parisien.

La réalisatrice du film "Les chatouilles" a été interpellée lundi soir alors qu'elle participait au rassemblement, place Vendôme à Paris, pour protester contre le traitement judiciaire des affaires d'agressions sexuelles sur mineurs, après le meurtre de la petite Lyhanna.

Cette manifestation devant le ministère de la Justice avait été interdite par la préfecture de police (PP), qui avait proposé aux organisateurs un autre lieu, à savoir la place Lépine devant la cour d'appel de Paris. Il y a eu au final deux rassemblements dans la capitale, un place Vendôme et un place Lépine, qui ont réuni au total 2.900 personnes, selon la PP.

Bruno Retailleau souhaite la création d'une commission d'enquête sur le dysfonctionnement de la justice

Ce matin, lors d'une réunion du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau a partagé sa volonté de créer une commission d'enquête parlementaire sur le dysfonctionnement de la justice, selon son entourage à CNEWS.

Sébastien Lecornu propose de renforcer les peines pour les violeurs en série

Sébastien Lecornu, qui a réuni mardi plusieurs ministres pour tenter de répondre à l'émotion suscitée par la mort de Lyhanna, 11 ans, a proposé de renforcer les peines pour les violeurs en série, qui pourront encourir la perpétuité au lieu de 20 ans actuellement, selon Matignon.

Concernant les crimes contre les enfants, les actes d’enquêtes devront être effectués "dans un délai maximal de 3 mois", a également proposé le Premier ministre à l'issue d'une réunion avec cinq ministres. Une mesure qui répond à l'inaction de la justice face au principal suspect dans la mort de Lyhanna, lequel avait fait l'objet de plusieurs plaintes et signalements.

D'autres mesures sont "en cours de finalisation", et toutes seront intégrées dans le projet de loi sur la protection des enfants, déjà présenté en Conseil des ministres il y a une dizaine de jours et qui sera examiné par le Parlement en juillet.

Laurent Nuñez défend le bilan sur le traitement par les policiers et les gendarmes des affaires de violences sexuelles sur mineurs

Laurent Nuñez a défendu mardi devant les sénateurs le traitement par les policiers et les gendarmes des affaires de violences sexuelles sur mineurs, au-delà du cas révélé par le meurtre de la petite Lyhanna. 

Devant la commission des Lois du Sénat, le ministre de l'Intérieur, qui était auditionné avec son collègue de la Justice Gérald Darmanin, a souligné que depuis "2017, les plaintes pour atteintes sexuelles sur les mineurs avaient été multipliées par deux fois et demi". 

"En 2025, les atteintes sexuelles sur mineurs, c'est 58% des atteintes sexuelles", a-t-il précisé. Soulignant que le "dispositif de traitement de ces plaintes était monté en puissance", il a ainsi rappelé qu'il y avait au total "un peu moins de 400 salles Mélanie", ces salles dédiées au recueil de la parole des enfants.

Marine Le Pen soutiendra les mesures de Sébastien Lecornu, mais appelle à une "introspection" de la justice

Marine Le Pen a indiqué mardi qu'elle soutiendrait les mesures qui seront proposées par le gouvernement en réponse à la mort de Lyhanna, même si la cheffe de file du Rassemblement national n'attend pas "des lois de circonstances" mais "une vraie introspection dans le fonctionnement de la justice". 

Durcissement des peines, changement des règles de prescription, meilleure information des victimes... Plusieurs pistes ont été avancées par Sébastien Lecornu, qui a convoqué les ministres concernés à Matignon pour décider de nouvelles mesures de protection de l'enfance, après la mort de la jeune fille de 11 ans qui suscite une immense émotion dans le pays. 

Une fois n'est pas coutume, le Premier ministre peut compter sur l'appui du RN. Ces mesures "je vais les soutenir", a déclaré Marine Le Pen à l'issue de la réunion hebdomadaire des chefs de groupes à l'Assemblée nationale.

Alerte
Une minute de silence sera observée à l'Assemblée nationale en hommage à la jeune Lyhanna

L'Assemblée nationale a annoncé qu'un hommage sera rendu à Lyhanna avant les Questions au gouvernement à 15H. Une minute de silence sera également observée.

Sur les réseaux
«Surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers», Andréa Bescond réagit à la sortie de sa garde à vue suite aux manifestations

La comédienne Andréa Bescond a été placée en garde à vue après la manifestation interdite place Vendôme à Paris lundi.  

«C'était un peu une surprise de se retrouver nez à nez avec ces gros boucliers qui nous poussaient alors que nous faisions un rassemblement non violent depuis deux heures», a-t-elle affirmé sur ses réseaux sociaux.

 

En vidéo
Le témoignage édifiant d'une victime présumée de Jérôme Barella
Quelques 60.400 personnes dans les rues lundi soir dont 2.900 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur

Plus de 60.000 personnes ont manifesté lundi soir en France dont 2.900 à Paris pour exprimer leur colère après le meurtre de la petite Lyhanna, 11 ans, pour lequel un homme visé par plusieurs plaintes pour viol est mis en examen, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur.

Plus précisément, 60.400 personnes ont manifesté en France lors de 216 rassemblements, a ajouté la place Beauvau.

«Aujourd’hui, il y a 9 986 informations judiciaires ouvertes pour viols sur mineurs, c'est très important», affirme Gérald Darmanin
Le Conseil supérieur de la magistrature déplore le "discrédit jeté sur des milliers de magistrats"

Le Conseil supérieur de la magistrature a déploré mardi le "discrédit jeté sur des milliers de magistrats, qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile", répondant aux critiques sur le traitement judiciaire de l'affaire Lyhanna.

"Le Conseil supérieur de la magistrature regrette l'instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d'avance les magistrats comptables de ce drame et dénoncent leur irresponsabilité", ajoute-t-il dans un communiqué.

Yaël Braun-Pivet "en colère", veut que le gouvernement dialogue "enfin" avec le Parlement

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a espéré mardi que le gouvernement dialogue "enfin" avec le Parlement sur le dossier des violences faites aux enfants, exprimant sa "colère" alors que plusieurs ministres ont été convoqués à Matignon, dans le sillage de l'affaire Lyhanna. 

"Je suis un peu en colère", a déclaré Yaël Braun-Pivet sur franceinfo, à propos de la réunion convoquée par le Premier ministre Sébastien Lecornu mardi à 11H30. "Il faut voir les choses globalement", a-t-elle soupiré.

La mère de Rosa, qui avait dénoncé un viol de Jérôme Barella, va porter plainte contre l'Etat

La mère de Rosa, 11 ans, qui avait dénoncé un viol de Jérôme Barella au cours du mois d’août 2025, a annoncé qu’elle allait porter plainte contre l’État cette semaine, notamment pour «non-assistance à personne en danger» et «mise en danger de la vie d’autrui».

Déclaration
«Cette tragédie aurait dû être évitée, chaque jour qui passe montre que ce monsieur n’aurait pas dû être dans la nature», déplore Jean-Philippe Tanguy
Sur les réseaux
La mère de Lyhanna remercie «toutes les personnes qui se sont déplacées à la marche blanche pour Lyhanna»

Sur son groupe Facebook, la mère de Lyhanna, Charly Rameau a adressé un message à ceux et celles qui l'ont soutenu. 

 « Toutes les personnes qui sont là depuis le début de cette enfer, je souhaiterais aussi remercier toute les personnes qui se sont déplacées à la marche blanche pour Lyhanna », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Sébastien Lecornu reçoit plusieurs ministres liés à la protection de l’enfance à 11h30

Aggravation des peines, prescription... Après la colère de milliers de manifestants lundi soir contre le rôle des autorités dans l'affaire Lyhanna, Sébastien Lecornu réunit mardi matin une poignée de ministres pour décider de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles. 

Le Premier ministre recevra à 11H30 à Matignon les membres de son gouvernement concernés par le sujet (Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité).

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