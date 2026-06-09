«Nous avons des points d'accord majeurs» : Eric Zemmour loue sa proximité avec le mouvement MAGA de Donald Trump

Lors d’un déplacement aux Etats-Unis pour faire la promotion de son livre «Le Suicide Français», récemment réédité et aujourd’hui traduit en anglais, Eric Zemmour a indiqué avoir «beaucoup de points communs avec MAGA», le mouvement de Donald Trump.

Des accords majeurs. Ce lundi 8 juin, Eric Zemmour était l’invité du cercle de réflexion Heritage Foundation aux Etats-Unis. Au cours de ce déplacement à Washington, le président de Reconquête devait faire la promotion de son livre de 2014 «Le Suicide Français», récemment réédité et aujourd’hui traduit en anglais sous le titre «The Suicide of France».

Et lors de cette conférence, Eric Zemmour a affirmé avoir «beaucoup de points communs avec» Make America Great Again (MAGA), le mouvement du président américain Donald Trump. «Nous avons la même approche de l’invasion migratoire, la même approche du wokisme… donc en politique intérieure nous avons des points d’accords majeurs», a-t-il déclaré.

Une centaine de personnes ont assisté à cette conférence. Le président de Reconquête a considéré, de son côté, que «le suicide de la France est devenu le suicide de l’Occident». «Un diagnostic complètement exact», selon Kevin Roberts, président de la Heritage Foundation.

«sauver l'Amérique c'est sauver l'Occident»

«De notre point de vue américain, sauver l'Amérique c'est sauver l'Occident. Mais nous ne pouvons pas sauver l'Occident tous seuls», a-t-il ajouté, précisant que selon lui la France était parmi les pays «les plus importants» dans ce combat.

Pour Eric Zemmour, il existe «depuis deux siècles un effet de miroir entre la France et l'Amérique», et ce «pour le meilleur et pour le pire». «Là, pour le pire», en ce qui concerne les politiques d'ouverture à l'immigration aux Etats-Unis des dernières décennies, copiées selon lui par les dirigeants français depuis.

Néanmoins, sur le plan de la politique extérieure et notamment sur la guerre avec l’Iran, le politicien français a noté quelques «points divergents». «Déclarer une guerre sans nous prévenir et après dire que nous ne sommes pas de bons alliés, là moi je ne suis pas d'accord», a-t-il dit.