Sébastien Delogu inéligible ? Le député LFI est attendu devant la justice ce mardi

Sébastien Delogu, accusé d'avoir divulgué des informations privées et de recel de biens provenant d'un vol, est attendu devant la justice ce mardi. Une peine d'inéligibilité pourrait être ordonnée à l'encontre du député LFI.

L'insoumis Sébastien Delogu sera-t-il condamné à une peine d'inéligibilité ? Sébastien Delogu, député insoumis des quartiers nord de Marseille, sera jugé ce mardi pour avoir détenu, puis diffusé publiquement, des documents privés volés à un entrepreneur, à qui il reprochait ses liens avec Israël.

Son avocat, Me Yones Taguelmint, a toutefois indiqué à l'AFP que le député ne se présenterait pas à l'audience mardi, du fait d'un «climat très tendu» autour de lui : Sébastien Delogu a dénoncé récemment plusieurs agressions et menaces le visant. Rappelant que son client «a répondu aux enquêteurs et n'entend pas se cacher derrière l'immunité parlementaire», Me Taguelmint va demander le renvoi du procès.

5 ans de prison et 750.000 euros d'amende encourus

Accusé de recel de biens provenant d'un vol, et divulgation d’informations personnelles permettant d’identifier ou localiser une personne et exposant un risque direct d’atteinte à la personne, et atteinte au secret des correspondances, Sébastien Delogu encourt cinq ans de prison et 750.000 euros d'amende, et une peine complémentaire d'inéligibilité.

Les faits remontent au 19 septembre 2024, en plein conflit social dans la société Laser Propreté, en charge du nettoyage de la gare Saint-Charles et du réseau de transports marseillais. Le dirigeant de la société, Isidore Aragones, ex-président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) de Marseille, a vu s'introduire dans son bureau des représentants du personnel et des salariés, se plaignant notamment de ne pas percevoir l'intégralité de leurs salaires.

des documents volés dans les mains du député

Après le départ des contestataires, Isidore Aragones s'est rendu compte qu'une pochette lui avait été volée. À l'intérieur se trouvait : son passeport et celui de son épouse, un devis pour un voyage à l'étranger, et d'autres documents privés.

Cinq jours plus tard, Sébastien Delogu, qui soutenait les grévistes de Laser Propreté, a diffusé sur son compte Instagram «une grande partie des documents dérobés à Isidore Aragones, évoquant ses liens avec l’État d'Israël, ainsi que ses projets financiers personnels», selon le parquet.

Dans ses messages sur les réseaux sociaux, le député LFI ironisait sur le coût des voyages de Isidore Aragones au Brésil et en Israël et des travaux prévus dans une résidence secondaire, évoquant aussi le soutien de l'ex-avocat à l'armée israélienne.

Sur le plateau de l'Heure des Pros en janvier dernier, Isidore Aragones était venu raconter cette histoire, tout en critiquant vivement les agissements de Sébastien Delogu : «Sa haine n’a d’égal que sa bêtise», avait-il clamé.

Ce n'est pas la première fois que Sébastien Delogu fait face à la justice française. En 2025, le député phocéen avait été condamné à 5.000 euros d'amende pour des faits de «violences aggravées».