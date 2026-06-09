Une première en 1.000 ans : ce que l'on sait du couple de milliardaires chinois qui s'est marié au Mont Saint-Michel

Classé au patrimoine de l'Unesco, le Mont-Saint-Michel a entendu résonner ce lundi 1er juin un «oui» pas comme les autres : celui prononcé entre un richissime entrepreneur chinois et sa désormais épouse, dont le visage est bien connu du monde de la mode. Une célébration inédite en 1.000 ans d'histoire de l'abbaye.

Un casse-tête chinois, une romance à la française. Passées les nombreuses autorisations des responsables du Mont-Saint-Michel et du Centre des monuments nationaux, qui gère l'abbaye et ses remparts, un couple est parvenu à privatiser le choeur de l'abbatiale montoise. Marquant d'une pierre blanche l'histoire de leur amour, et celle du rocher en granit le plus populaire de Normandie (n'en déplaise aux Bretons), l'édifice religieux a accueilli pour la première fois en 1.000 ans son premier mariage.

Pour l'occasion, la forteresse aux allures de rempart s'est laissée aller à quelques incartades romantiques, voyant son abbaye se parer de milliers de fleurs aux couleurs d'un coucher de soleil. Passée l'attention donnée aux pivoines et ses nuances rose dragée et orange, tous les yeux, parfois emplis de larmes, étaient rivés sur un seul et même moment : l'union de deux amoureux fortunés tout droit venus de Chine.

Qui se cache derrière les mariés les plus scrutés de normandie ?

Derrière l'identité des heureux élus, l'entrepreneur Mario Ho, fils et héritier du disparu magnat des casinos de Macao, région du sud de la Chine, et également co-propriétaire de l'équipe de basket des Boston Celtics. Se définissant comme «le plus jeune fondateur asiatique d'une société cotée aux États-Unis» dans la biographie de son compte Instagram, l'homme d'affaires avait fait la couverture de Forbes China en 2024.

En robe blanche à ses côtés, une célèbre mannequin originaire de Shanghai : Ming Xi, suivie par plus de 2 millions de personnes sur Instagram. Repérée en 2009 par l'agence Elite Model Look, la top modèle n'a jamais quitté les podiums, enchaînant les défilés pour de prestigieuses maisons de luxe comme Dior, Givenchy ou encore Louis Vuitton, avant de voir son visage affiché dans la publicité du parfum Flower by Kenzo, dont elle était l'égérie.

Une robe dior et 200 carats de diamants

C'est donc sans surprise que la première mariée en 1.000 ans de l'abbaye du Mont-Saint-Michel s'est affichée dans une luxueuse robe, confectionnée par la maison Christian Dior. Dans un blanc immaculé et dos nu en V, la mannequin âgée de 37 ans s'est avancée sous les voutes de l'abbaye pour dire «oui» à l'homme de sa vie, rencontré en 2017, et dont l'union civile avait été célébrée deux ans plus tard. Au total, ce sont cinq robes de mariée qui ont défilé lors de ce mariage pas comme les autres, dont une tenue en dentelle Givenchy, et pas moins de 200 carats de diamants qui ont été portés par l'ancienne mannequin Victoria's Secret dans le joyau normand, dont des parures de la marque Graff.

Déjà parents de deux enfants baptisés Ronaldo et Romee, âgés respectivement de 6 et 5 ans, les tourteraux sont donc venus mettre un point d'orgue à leur romance, lors d'un mariage tout en raffinement. Au menu des épousailles, des mets sophistiqués au homard, du foie gras et un gâteau à la vanille et noix de macadamia, avec en guise d'accompagnement, des vins délicats comme le Corton-Charlemagne et des bouteilles de Grand cru Echezeaux, pour une célébration venue d'Asie mais mettant le savoir-faire français à l'honneur.