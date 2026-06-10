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En directMeurtre de Lyhanna : Maud Bregeon plaide pour une «hausse du budget de la Justice »

[Adnan Farzat / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'immense émotion suscitée par le meurtre de la jeune Lyhanna continue d'alimenter une crise politique majeure pour l'exécutif ce mercredi. Le gouvernement continue à proposer des solutions pour apaiser la colère des familles et oppositions qui dénoncent les dysfonctionnements mais aussi le manque de moyens endémique de la justice. Suivez notre direct.
Maud Bregeon souhaite «une nouvelle augmentation du budget de la justice»

Invité de Public Sénat, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon est revenue sur l'affaire Lyhanna et les manques de la justice.  

"Il y aura des discussions avec le Parlement, mais nous proposerons une hausse du budget de la Justice dans le projet de loi de finances 2027", a-t-elle affirmé.

Elle concède toutefois : "Il ne faut pas mentir aux Français : ce n’est pas une loi ou un cadre législatif qui amènera à zéro le risque que d’autres affaires de ce type-là rejaillissent dans la société".

Déclaration
Nicolas Dupont Aignan : «C'est une faillite liée au désintérêt permanent depuis vingt ans de certains dirigeants politiques»
Le ministre de l'Education a réuni lundi les recteurs des académies

Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a annoncé mercredi qu'il réunirait lundi les recteurs des académies pour leur rappeler l'importance de diffuser "systématiquement" le guide de signalement des faits à caractère sexuel dans les établissements scolaires. 

"Je vais réunir lundi tous les recteurs de France pour leur demander de bien veiller à ce que le guide de signalement publié en mars soit systématiquement partagé", a-t-il dit sur TF1, revenant sur le dossier de la petite Lyhanna, retrouvée morte jeudi et dont le principal suspect était visé par une plainte pour viols sur mineure. 

"L'école est le premier signaleur de France à la justice", avec 80.000 signalements par an "toutes causes confondues", a-t-il ajouté.

Maud Bregeon défend Gérald Darmanin dont la démission ne «changerait pas les erreurs» commises

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a défendu mercredi l'action du ministre de la Justice Gérald Darmamin dans l'affaire Lyhanna, jugeant que sa démission "ne changerait pas les erreurs" commises. 

"En quoi la démission de Gérald Darmanin changerait profondément et concrètement les erreurs, les fautes, les problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous parlons de cette affaire ?", a-t-elle réagi sur Public Sénat. "

Je trouve qu'il s'exprime avec beaucoup de courage et beaucoup de sincérité (...) Qu'un ministre présente ses excuses au nom de l'institution qu'il représente alors même qu'il n'a pas le pouvoir d'interférer dans des affaires individuelles, c'est extrêmement rare", a-t-elle jugé.

lyhannadisparition de Lyhanna

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