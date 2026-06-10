Invité de Public Sénat, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon est revenue sur l'affaire Lyhanna et les manques de la justice.

"Il y aura des discussions avec le Parlement, mais nous proposerons une hausse du budget de la Justice dans le projet de loi de finances 2027", a-t-elle affirmé.

Elle concède toutefois : "Il ne faut pas mentir aux Français : ce n’est pas une loi ou un cadre législatif qui amènera à zéro le risque que d’autres affaires de ce type-là rejaillissent dans la société".