Pédopornographie : le maire de Lens interpelle le rectorat sur une enquête visant un ancien enseignant

Dans un courrier adressé à la rectrice de l'académie de Lille (Pas-de-Calais), le maire de Lens Sylvain Robert a déploré ne pas avoir été informé de l'envoi d'un appel à témoignages de la police concernant un ancien enseignant de la commune, visé par une enquête pour consultation de contenu pédopornographique.

Des éclaircissements demandés. Après l'envoi d'un courrier émanant de l'Ofmin, en charge de diligenter des procédures judiciaires liées à des victimes mineures, à propos d'un ancien enseignant visé par une enquête pour consultation de pédopornographie, le maire de Lens Sylvain Robert souhaite que la situation soit mise au clair.

Envoyée à de nombreux parents d'élèves de la commune, cette lettre visait à «identifier et entendre tous les élèves et anciens élèves des établissements concernés qui auraient pu être témoins ou victimes d’agissements», comme l'indiquent nos confrères de La Voix du Nord.

Mais c'est le terme «agissements» qui a inquiété de nombreuses familles, faisant rapidement part de leurs craintes à l'élu.

Un réseau réparti à travers l'Hexagone

«Plusieurs familles lensoises m’ont interpellé (…). Si je peux comprendre qu’une procédure spécifique s’impose, il m’aurait semblé normal d’être personnellement tenu informé de la démarche engagée surtout la veille d’un week-end, laissant bon nombre de familles dans l’incertitude», a indiqué l'élu dans un communiqué publié ce mardi 9 juin.

Pour rappel, en novembre dernier, un ancien enseignant à Lens avait été interpellé avec neuf autres personnes dans le cadre d'une enquête pour détention, diffusion, consultation d'images pédopornographiques ainsi que pour non-dénonciation d'atteintes sexuelles à des mineurs.

Selon le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, en charge de l'enquête, ces individus utilisaient «une plate-forme cryptée sur laquelle ils échangeaient, diffusaient, consultaient de nombreux contenus pédocriminels».