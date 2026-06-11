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L'autorité de l'aviation civile du Koweït a annoncé jeudi la réouverture de son espace aérien, qui avait été fermé après les attaques menées par l'Iran en représailles à des frappes américaines.
Le trafic dans l'espace aérien koweïtien est revenu à la normale", a dit l'organisme dans un communiqué.
Les Etats-Unis ont mené jeudi à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran, qui a annoncé des ripostes contre des bases militaires au Koweït et à Bahreïn et promis de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz.
Les frappes, qui selon l'armée américaine ont visé "des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne iraniens à travers tout le pays", ont été déclenchées après que Donald Trump a accusé Téhéran de tergiverser dans les négociations pour arrêter la guerre au Moyen-Orient.
"On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n'arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se foutent de nous", s'était emporté le président américain devant la presse mercredi.
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé jeudi avoir tiré des missiles balistiques sur un centre de commandement américain en Jordanie, en riposte aux frappes des Etats-Unis contre l'Iran.
Cette "opération punitive contre l'agresseur" a pris pour cible "la base aérienne d'Al-Azraq et son centre de contrôle, à l'aide de 12 missiles balistiques", ont déclaré les Gardiens cités par l'agence Tasnim, assurant avoir détruit ces installations "et un grand nombre d'avions de combat".
L'autorité de l'aviation civile du Koweït a annoncé jeudi "la fermeture temporaire de l'espace aérien" du pays, attaqué par l'Iran en représailles à des frappes américaines.
"Cette mesure fait suite aux attaques iraniennes contre l'Etat du Koweït et aux risques potentiels que cela représente pour l'aviation civile dans la région", a indiqué l'autorité dans un communiqué.
L'armée du Koweït a annoncé jeudi être en train de défendre l'émirat contre une attaque aérienne, après que l'Iran a dit frapper deux bases militaires dans le pays. "Les systèmes de défense aérienne sont actuellement en train de combattre des cibles aériennes hostiles, conformément aux procédures opérationnelles établies", a écrit l'état-major koweïtien sur X.