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En directGuerre au Moyen-Orient : des bases américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, visées par des frappes iraniennes

[REUTERS/Ammar Awad]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les Gardiens de la Révolution ont annoncé avoir frappé des bases au Koweït et à Bahreïn, en représailles à de nouveaux bombardements américains contre l'Iran dans la nuit. Le détroit d'Ormuz reste au cœur des tensions. Suivez notre direct.
Une enfant légèrement blessée après les attaques iraniennes à Bahreïn, des dégâts à Manama

Plus d'informations à suivre...

Le Koweït annonce la réouverture de son espace aérien après les attaques iraniennes

L'autorité de l'aviation civile du Koweït a annoncé jeudi la réouverture de son espace aérien, qui avait été fermé après les attaques menées par l'Iran en représailles à des frappes américaines.

Le trafic dans l'espace aérien koweïtien est revenu à la normale", a dit l'organisme dans un communiqué.

L'Iran, à nouveau bombardé par les Etats-Unis, riposte et promet de refermer Ormuz

Les Etats-Unis ont mené jeudi à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran, qui a annoncé des ripostes contre des bases militaires au Koweït et à Bahreïn et promis de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz. 

Les frappes, qui selon l'armée américaine ont visé "des installations de surveillance militaire, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne iraniens à travers tout le pays", ont été déclenchées après que Donald Trump a accusé Téhéran de tergiverser dans les négociations pour arrêter la guerre au Moyen-Orient. 

"On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n'arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se foutent de nous", s'était emporté le président américain devant la presse mercredi.

Alerte
L'Iran dit avoir tiré des missiles sur un centre de commandement américain en Jordanie

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé jeudi avoir tiré des missiles balistiques sur un centre de commandement américain en Jordanie, en riposte aux frappes des Etats-Unis contre l'Iran. 

Cette "opération punitive contre l'agresseur" a pris pour cible "la base aérienne d'Al-Azraq et son centre de contrôle, à l'aide de 12 missiles balistiques", ont déclaré les Gardiens cités par l'agence Tasnim, assurant avoir détruit ces installations "et un grand nombre d'avions de combat".

Le Koweït ferme son espace aérien en raison des attaques iraniennes

L'autorité de l'aviation civile du Koweït a annoncé jeudi "la fermeture temporaire de l'espace aérien" du pays, attaqué par l'Iran en représailles à des frappes américaines. 

"Cette mesure fait suite aux attaques iraniennes contre l'Etat du Koweït et aux risques potentiels que cela représente pour l'aviation civile dans la région", a indiqué l'autorité dans un communiqué.

Alerte
Le Koweït visé par une attaque iranienne

L'armée du Koweït a annoncé jeudi être en train de défendre l'émirat contre une attaque aérienne, après que l'Iran a dit frapper deux bases militaires dans le pays. "Les systèmes de défense aérienne sont actuellement en train de combattre des cibles aériennes hostiles, conformément aux procédures opérationnelles établies", a écrit l'état-major koweïtien sur X.

guerre en IranIranEtats-Unis

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