L'Arcom met en demeure Radio France pour «sous-représentation» du RN en journée

L’Arcom, gendarme de l’audiovisuel, a mis en demeure ce jeudi 11 juin, Radio France pour «sous-représentation» du Rassemblement national durant la journée sur ses antennes de janvier à fin mars. Pour sa part, le groupe plaide «l'erreur technique».

Un changement de logiciel. Le groupe Radio France a été mis en demeure ce jeudi 11 juin par l'Arcom pour «sous-représentation» du RN sur ses antennes durant la journée.

Dans un communiqué, le gendarme de l'audiovisuel a indiqué : «Près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN sur France Inter a été diffusé entre minuit et 5h59» et plus de 70% sur France-Info entre le 1 janvier et le 31 mars 2026.

Face à ces chiffres, l'Arcom a mis en avant «manquements aux règles du pluralisme politique», alors que la période visée comporté la campagne pour les élections municipales des 15 et 22 mars.

Le porte-parole de Radio France a indiqué que cette «sous-représentation» du Rassemblement national sur ses antennes au cours de la journée était due à une «erreur technique».

En effet, il a précisé que le groupe avait changé en janvier dernier son logiciel pour comptabiliser les temps de parole et que celui-ci ne distinguait pas jour et nuit. «L'erreur est corrigée», a-t-il ajouté.

Ce comportement n’est plus supportable ! pic.twitter.com/PDbH1Gps6z — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 11, 2026

Marine Le Pen a rapidement réagi à cette nouvelle, estimant que «ce comportement n'est plus supportable !»