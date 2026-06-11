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L'Arcom met en demeure Radio France pour «sous-représentation» du RN en journée

Radio France plaide «l'erreur technique». [Daniel Perron / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Arcom, gendarme de l’audiovisuel, a mis en demeure ce jeudi 11 juin, Radio France pour «sous-représentation» du Rassemblement national durant la journée sur ses antennes de janvier à fin mars. Pour sa part, le groupe plaide «l'erreur technique».

Un changement de logiciel. Le groupe Radio France a été mis en demeure ce jeudi 11 juin par l'Arcom pour «sous-représentation» du RN sur ses antennes durant la journée. 

Dans un communiqué, le gendarme de l'audiovisuel a indiqué : «Près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN sur France Inter a été diffusé entre minuit et 5h59» et plus de 70% sur France-Info entre le 1 janvier et le 31 mars 2026.

Face à ces chiffres, l'Arcom a mis en avant «manquements aux règles du pluralisme politique», alors que la période visée comporté la campagne pour les élections municipales des 15 et 22 mars. 

Le porte-parole de Radio France a indiqué que cette «sous-représentation» du Rassemblement national sur ses antennes au cours de la journée était due à une «erreur technique». 

Sur le même sujet Harcèlement et cyberharcèlement dans la télé-réalité : l’Arcom et le pôle national de lutte contre la haine en ligne appellent à la mobilisation Lire

En effet, il a précisé que le groupe avait changé en janvier dernier son logiciel pour comptabiliser les temps de parole et que celui-ci ne distinguait pas jour et nuit. «L'erreur est corrigée», a-t-il ajouté. 

Marine Le Pen a rapidement réagi à cette nouvelle, estimant que «ce comportement n'est plus supportable !»

Radio FranceRassemblement nationalarcom

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