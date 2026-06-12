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«Une grande amie», «On était du même sang», «Elle ne se plaignait jamais»... Le vibrant hommage de Nicolas Sarkozy à Bernadette Chirac sur CNEWS

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invité de Laurence Ferrari sur CNEWS, l’ancien président Nicolas Sarkozy a rendu un vibrant hommage à Bernadette Chirac, décédée le 5 juin dernier à l’âge de 93 ans. «J’ai perdu une grande amie et la France a perdu une grande dame», a-t-il notamment confié.

«C’est vraiment quelqu’un qui va me manquer». C’est avec ces mots émus, que l’ancien président Nicolas Sarkozy a décrit sur CNEWS sa relation avec l’ancienne Première dame, Bernadette Chirac, qui s’est éteinte le 5 juin dernier à l’âge de 93 ans. Il a rappelé ô combien cette femme «n’avait peur de rien», était «indomptable» et «exceptionnelle».

«La famille Chirac, c’est un peu la mienne, on était fait du même sang», a rappelé Nicolas Sarkozy.

Plus d'informations à suivre...

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