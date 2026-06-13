Présidentielle 2027 : une partie de la gauche sociale-démocrate se rassemble auprès du presque candidat Raphaël Glucksmann ce samedi

Le co-président de Place publique Raphaël Glucksmann tient ce samedi un rassemblement. Le député européen, qui temporise quant à sa candidature à la prochaine présidentielle, sera entouré de plusieurs socialistes et de personnalités de la gauche «non-mélenchoniste».

Une semaine après La France insoumise à Saint-Denis, une autre formation de gauche se réunit. Ce samedi, Raphaël Glucksmann, le co-président de Place publique, organise, à son tour, un meeting aux Docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

La gauche démocratique et républicaine va gagner en 2027.



Et tout commence le samedi 13 juin à 18h aux Docks de Paris.



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Selon l’entourage de l’eurodéputé, près de 2.000 personnes sont attendues. Plusieurs députés socialistes favorables à un ralliement du PS à Place publique lors de la prochaine élection présidentielle seront présents. Mais aussi, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie ou encore le sénateur écologiste Yannick Jadot, candidat en 2022.

Alors que la primaire unitaire de la gauche, qui doit se tenir le 11 octobre, semble battre de l’aile, Raphaël Glucksmann tenterait lui aussi de se rapprocher de la formation politique dirigée par Olivier Faure. Celle-ci semble cependant se diviser sur le sujet. Des désaccords qui ont conduit plusieurs cadres du parti à se lancer dans la course de l’Élysée. C’est notamment le cas du député Jérôme Guedj et du maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane.

Raphaël Glucksmann temporise

Considéré comme la plus grande chance de la gauche «sociale-démocrate» pour la prochaine élection présidentielle, Raphaël Glucksmann a indiqué, le 26 mai dernier, se donner «trois mois» pour décider s’il sera candidat.

«Je me donne trois mois, trois mois pour sillonner le pays et proposer un nouveau contrat patriotique, trois mois pour réunir ma famille politique» a-t-il déclaré au 20 heures de TF1, assurant qu'il ne serait «pas un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique».

Toutefois, l’eurodéputé se dit convaincu de «plier Jean-Luc Mélenchon», avec qui il entretient de profonds désaccords, en cas de duel lors de la prochaine échéance présidentielle. Une sortie qui n’avait pas manqué de faire réagir le leader de La France insoumise. «C’est bien, je l’encourage à essayer de le faire et surtout à répéter cette formule parce qu’elle stimule le débat intellectuel dans notre pays», a ironisé le tribun au micro de Radio Nova, le 4 juin dernier.

Un plan détaillé

Lors de ce rassemblement, Raphaël Glucksmann devrait détailler les grandes lignes de son programme, qu’il soit présidentiel ou non. Dans son livre, intitulé «Nous avons encore envie», le député européen a écrit vouloir reprendre le drapeau français des mains de l'extrême droite, proposant la construction «d’un nouveau contrat patriotique» pour «rendre à la France sa puissance» et «redonner aux Français la maîtrise de leur destin».

Sans détailler, il entend aussi faire de la sécurité «un axe majeur», et veut mettre en place une «convention citoyenne sur l'immigration», pour ne pas «fuir le débat». Érigeant l'école publique parmi ses priorités, il promet d'augmenter le salaire des enseignants et leur nombre face aux élèves. Enfin, il défend une «nouvelle révolution industrielle française» fondée sur la «transformation écologique».