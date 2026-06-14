Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce lundi

La hausse des températures amorcée ce week-end s'accompagnera d'un temps plus instable la semaine prochaine. Pour la journée du lundi 15 juin, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune pour risque d'orages.

De la foudre est attendue ce lundi en France. Comme indiqué par Météo-France, 13 départements sont concernés par cette vigilance jaune orages, notamment sur la partie ouest du pays et dans le sud-est.

Les départements en question sont les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Alpes-Maritimes (06), le Calvados (14), les Côtes d'Armor (22), l'Eure (27), le Finistère (29), l'Ille-et-Vilaine (35), la Manche (50), le Morbihan (56), l'Orne (61), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65) et la Seine-Maritime (76).

Si le niveau reste modéré, cette vigilance appelle à la prudence en particulier lors des activités en extérieur puisque Météo-France annonce que «des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus».