Orages : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce lundi

La hausse des températures amorcée ce week-end s'accompagnera d'un temps plus instable la semaine prochaine. Pour la journée du lundi 15 juin, Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune pour risque d'orages.

De la foudre est attendue ce lundi en France. Comme indiqué par Météo-France, sept départements sont concernés par cette vigilance jaune orages, notamment sur la partie ouest du pays et dans le sud-est.

Météo France

Les départements en question sont : Alpes-Maritimes (06), Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Manche (50), Morbihan (56), Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65).

Si le niveau reste modéré, cette vigilance appelle à la prudence en particulier lors des activités en extérieur puisque Météo-France annonce que «des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (exemples : mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus».