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Orages : voici les cinq départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le

Pour cette journée du dimanche 14 juin, les prévisions de Météo-France ont placé cinq départements en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Un épisode orageux devrait survenir dans le sud de la France. La prudence sera donc de mise ce dimanche 14 juin pour cinq départements, que l’institut national de météorologie, Météo-France, a placé en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Les départements concernés sont : les Alpes-Maritimes, l'Arriège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. La vigilance débutera vers 15h, avant de s'estomper au fil de la soirée.

Dans son bulletin, Météo-France précise que «des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus (exemple : mistral, orage d'été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le littoral)».

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Les orages devraient principalement tomber sur la partie ouest du département, autour des zones montagneuses. Au cours de la semaine, la pluie devrait tomber sur une partie plus grande du département.

vigilance météooragesMétéo-France

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