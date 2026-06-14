Sommet du G7 en France : dîner à Versailles, réunion avec Volodymyr Zelensky... Le programme chargé de Donald Trump

Présent au sommet du G7 organisé à Évian, Donald Trump va enchaîner pendant trois jours les rencontres diplomatiques avec plusieurs dirigeants mondiaux avant de conclure son déplacement par un dîner à Versailles avec Emmanuel Macron. Entre guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient et commerce international, le président américain s'annonce comme l'un des acteurs centraux de cette édition.

Donald Trump arrive en France avec un agenda particulièrement dense. Le président américain va participer dès ce lundi à une rencontre bilatérale avec Emmanuel Macron avant l'ouverture officielle du sommet du G7 à Évian, sur les rives du lac Léman. Pendant trois jours, le milliardaire républicain va multiplier les entretiens avec plusieurs chefs d'État dans un contexte international marqué par les crises géopolitiques et commerciales.

Mardi, Donald Trump participera à une réunion de travail en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si aucun entretien bilatéral officiel n'est inscrit à son programme, les deux dirigeants pourraient échanger en marge des discussions, alors que la guerre en Ukraine demeure l'un des principaux dossiers du sommet.

Le président américain rencontrera également les dirigeants du Qatar, des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de l'Inde. Les discussions autour d'un éventuel accord entre Washington et Téhéran devraient occuper une place importante, tout comme la sécurité dans le détroit d'Ormuz, où une participation européenne à des opérations de déminage pourrait être évoquée.

Autre sujet majeur : les déséquilibres commerciaux, thème cher à Donald Trump et placé à l'ordre du jour par la France. La Maison Blanche a également indiqué que les échanges porteront sur l'intelligence artificielle, l'énergie, l'innovation et les questions migratoires.

Un dîner à Versailles pour conclure le sommet

Au-delà des réunions officielles, Emmanuel Macron a prévu de prolonger la visite de son homologue américain avec un dîner exceptionnel organisé mercredi soir au château de Versailles. La réception vise à célébrer le 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des États-Unis, dans un lieu hautement symbolique des relations franco-américaines où fut signé en 1783 le traité consacrant cette indépendance.

Si les dirigeants européens espèrent préserver l'unité du G7 face aux crises internationales, beaucoup abordent cette rencontre avec prudence, conscients du caractère imprévisible du président des Etats-Unis.

Entre discussions sur l'Ukraine, tensions avec l'Iran et différends commerciaux, la présence de Donald Trump pourrait largement influencer les équilibres et les conclusions du sommet du G7 à Evian.