Canicule : où faut-il conserver ses œufs chez soi lorsqu’il fait chaud ?

Date de péremption, température idéale de conservation… Lorsque de fortes chaleurs sont au rendez-vous, il est essentiel de respecter certaines consignes pour conserver les œufs. Les voici.

En cette période pré-estivale, les épisodes de chaleur se font de plus en plus nombreux. Le mercure devrait ainsi grimper dans les jours à venir, pour le plus grand bonheur des frileux. Ces temps incertains soulèvent toutefois de nombreuses questions sur la température idéale de conservation des aliments.

Parmi les aliments préférés des Français figurent notamment les œufs. Disparus des rayons après plusieurs mois de pénurie, ceux-ci ont fait leur grand retour dans les foyers. Lorsque la température grimpe en flèche, les conserver peut toutefois devenir une véritable gageure. Voici quelques conseils pour qu’ils restent frais.

Il convient avant tout de régler un débat des plus tenace. Les œufs doivent-ils être stockés à température ambiante ou au réfrigérateur ? Pour le savoir, il est important de se référer au mode de conservation utilisé au moment où les œufs ont été acquis. S’ils étaient au rayon frais, il vaut mieux les conserver au réfrigérateur et inversement.

Un risque à partir de 25°C

Lorsqu’un mode de conservation est choisi, il vaut mieux s’y tenir, au risque de voir des bactéries apparaître. «Cela peut créer une condensation sur la coquille, elle peut alors devenir poreuse. L’œuf risque alors d’être plus perméable à certaines bactéries», a indiqué Alice Richard directrice du Comité national pour la promotion de l’œuf, à nos confrères du magazine Notre Temps.

Reste néanmoins la question des fortes chaleurs. Pour rappel, la température idéale de conservation se situe entre 10 °C et 15 °C. Les œufs peuvent se conserver à l’extérieur jusqu’à environ 25 °C maximum. Au-delà de cette température, il vaut mieux les mettre au réfrigérateur ou dans une pièce fraîche.

Outre la température, il est important de surveiller la date de péremption des œufs. Il s’agit plus précisément d’une date de consommation recommandée, laquelle est fixée à 28 jours après la ponte. Il est toutefois possible de la dépasser si les œufs ont été bien conservés.

«Les œufs peuvent (…) être consommés plusieurs semaines après cette date lorsque les règles d’hygiène ont été respectées et à condition qu’ils ne soient pas cassés ou fêlés», indique ainsi l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur son site internet.