Canicule : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 3 départements en vigilance jaune pour un risque de canicule concernant ce mardi 16 juin.

La chaleur fait son grand retour dans l’Hexagone. Météo-France a placé 3 départements en alerte jaune pour un risque de canicule possible entre 12h et minuit ce mardi.

Les départements concernés par cette alerte sont l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Rhône.

© Météo-France

«Le soleil domine sur un large quart sud-est du pays ainsi qu'en Corse. L'après-midi, des poches de grisaille pourront persister sur le domaine côtier des Charentes, du Finistère ou de la Normandie. Des orages d'évolution diurne se déclenchent sur le relief des Alpes du sud et des Pyrénées, des averses touchent la montagne corse. Sur le reste du pays, le temps est globalement ensoleillé», a anticipé Météo-France pour ce mardi.

«Au lever du jour, le thermomètre affiche entre 13 et 16 °C dans l'intérieur du pays, entre 16 et 18 sur la façade atlantique, entre 18 et 21 sur le rivage méditerranéen. L'après-midi, les maximales atteignent 20 à 27 degrés des côtes de Manche à la Bretagne et sur le littoral atlantique. On attend 29 à 34 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 35 à 36 sur le Languedoc», a estimé l’organisme météorologique de référence.