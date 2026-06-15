Pour la journée de ce mardi 16 juin, Météo-France a placé dix départements du nord comme du sud de la France en vigilance jaune pour un risque d’orages.

Le temps pourrait se montrer agité ce mardi. Après deux journées ensoleillées, un changement soudain de la météo est attendu pour la journée de ce 16 juin. Météo-France a placé en vigilance jaune pour orages dix départements de l’Hexagone.

© Météo-France

Cette alerte concerne notamment les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l’Ariège, la Haute-Garonne, la Marne, la Meuse, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.

Par ailleurs, la principauté d'Andorre est également visée par cette vigilance jaune orages de Météo-France.

Le seuil des 30 °C sera dépassé

En parallèle, Météo-France prévoit un retour des fortes chaleurs de façon généralisée sur l'ensemble du territoire ce mardi.

«Le seuil des 30 °C sera dépassé en Bourgogne et en Franche-Comté, mais aussi en Champagne, en Lorraine et en Alsace. Les températures seront en hausse sur les régions centrales et en Auvergne‑Rhône‑Alpes», a écrit l’institut national de météorologie.

«En revanche, dans les plaines du Sud‑Ouest, le long de la Manche, ainsi que de façon plus générale sur un large tiers ouest du pays, les chaleurs seront légèrement atténuées par rapport à lundi, en raison du vent d’ouest maritime», a-t-il ajouté.