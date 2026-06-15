Orages : voici les 24 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Pour la journée de ce mardi 16 juin, Météo-France a placé 24 départements du nord comme du sud de la France en vigilance jaune pour un risque d’orages.

Le temps pourrait se montrer agité ce mardi. Après deux journées ensoleillées, un changement soudain de la météo est attendu pour la journée de ce 16 juin. En effet, l’institut national de météorologie Météo-France a placé en vigilance jaune pour orages 24 départements du nord ainsi que du sud de l’Hexagone.

Cette alerte concerne notamment l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l’Ariège, le Calvados, l’Eure, la Haute-Garonne, la Marne, la Meuse, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Somme et la Seine-Maritime.

De plus, les départements franciliens sont, eux aussi, concernés par cette vigilance jaune. C’est le cas de Paris, de la Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

Le seuil des 30 °C sera dépassé

Selon Météo-France, des averses orages sont attendues dès la matinée dans le Grand-Est. Toutefois, les températures élevées devraient se généralisées ce mardi 16 juin.

«Le seuil des 30 °C sera dépassé en Bourgogne et en Franche-Comté, mais aussi en Champagne, en Lorraine et en Alsace. Les températures seront en hausse sur les régions centrales et en Auvergne‑Rhône‑Alpes», a écrit l’institut national de météorologie.

«En revanche, dans les plaines du Sud‑Ouest, le long de la Manche, ainsi que de façon plus générale sur un large tiers ouest du pays, les chaleurs seront légèrement atténuées par rapport à lundi, en raison du vent d’ouest maritime», a-t-il ajouté.