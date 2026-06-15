Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Paris : la vasque olympique des JO 2024 fait son retour aux Tuileries tout au long de l’été

La montgolfière pourra s’allumer et s’envoler à la tombée de la nuit selon les conditions météorologiques dans la capitale. [Christophe DELATTRE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Comme l’an dernier, la Ville de Paris a décidé de réinstaller la vasque olympique dans le jardin des Tuileries tout au long de l’été. Ce symbole de l’olympisme, mis en exergue lors des JO 2024, sera ainsi accessible au public dès le 21 juin prochain et ce jusqu’au 14 septembre 2026.

Une ouverture au public prévue pendant la journée olympique et paralympique. Pour la deuxième année consécutive, la vasque olympique trônera au-dessus du jardin des Tuileries tout au long de l’été, plus précisément du 21 juin au 14 septembre 2026.

La montgolfière, placée au milieu du Grand Bassin rond des Tuileries, sera visible tous les jours et elle pourra même s’allumer et s’envoler à la tombée de la nuit selon les conditions météorologiques dans la capitale.

Pour savoir si toutes les conditions de vol sont réunies, il est possible de se rendre sur le site dédié vasqueparis2024.fr.

Sur le même sujet JO 2024 : la vasque olympique sera de retour chaque été à Paris, annonce Emmanuel Macron Lire

A noter que cette date de lancement du 21 juin n’a pas été choisie au hasard par la municipalité de Paris car elle représente également celle de la fête de la musique, du début de l’été et de la journée olympique et paralympique.

JO 2024OlympismeJardin des Tuileries

À suivre aussi

JO 2024 : l’enquête sur la rémunération du président du comité d’organisation Tony Estanguet classée sans suite
Cassandre Beaugrand a été sacrée championne olympique du triathlon aux JO 2024.
«J’avais honte de l’admettre» : une championne olympique aux JO 2024 confie avoir frôlé une dépression
Saut à la perche : l’évolution du record du monde depuis 1912, détenu par le Suédois Armand Duplantis

Ailleurs sur le web

Dernières actualités