Paris : la vasque olympique des JO 2024 fait son retour aux Tuileries tout au long de l’été

Comme l’an dernier, la Ville de Paris a décidé de réinstaller la vasque olympique dans le jardin des Tuileries tout au long de l’été. Ce symbole de l’olympisme, mis en exergue lors des JO 2024, sera ainsi accessible au public dès le 21 juin prochain et ce jusqu’au 14 septembre 2026.

Une ouverture au public prévue pendant la journée olympique et paralympique. Pour la deuxième année consécutive, la vasque olympique trônera au-dessus du jardin des Tuileries tout au long de l’été, plus précisément du 21 juin au 14 septembre 2026.

✨ Bonne nouvelle !

Dès le 21 juin, la mythique vasque #olympique fait son grand retour dans les jardins des Tuileries 🔥

📸 ©letourdumondeen80ans #visitparisregionpic.twitter.com/ia7tkGqlaw — Paris Tourisme (@VisitParisIdf) June 11, 2026

La montgolfière, placée au milieu du Grand Bassin rond des Tuileries, sera visible tous les jours et elle pourra même s’allumer et s’envoler à la tombée de la nuit selon les conditions météorologiques dans la capitale.

Pour savoir si toutes les conditions de vol sont réunies, il est possible de se rendre sur le site dédié vasqueparis2024.fr.

A noter que cette date de lancement du 21 juin n’a pas été choisie au hasard par la municipalité de Paris car elle représente également celle de la fête de la musique, du début de l’été et de la journée olympique et paralympique.