Présidentielle 2027 : socialistes, présidents de région, anciens macronistes… Par qui est entouré Raphaël Glucksmann ?

A l’occasion d’un meeting aux allures de candidat à la présidentielle, Raphaël Glucksmann a rassemblé de nombreuses personnalités politiques, toutes partageant le souhait de représenter la gauche «sociale-démocrate» en 2027.

S’il n’est pour l’heure qu’un «presque candidat» à la prochaine élection présidentielle, Raphaël Glucksmann dispose déjà de soutiens politiques. Ce samedi, le co-président du parti Place publique, a rassemblé 2.500 personnes aux Docks de Paris, à Aubervilliers. Dans une salle visiblement ralliée à sa cause, le député européen a dressé les grandes lignes de son projet pour 2027, insistant notamment sur la nécessité de la France et de l’Union européenne de retrouver «sa souveraineté», face à la Chine et les Etats-Unis.

Dans les premiers rangs, de nombreuses personnalités étaient reconnaissables. A commencer par l’écologiste Yannick Jadot, ancien candidat à la présidentielle en 2022. Désormais sénateur, celui-ci a appelé sa formation politique, présidée par Marine Tondelier, à clarifier sa position en marge du prochain scrutin. Sa présence à ce meeting pourrait d’ailleurs lui valoir une expulsion de son parti.

En effet, ce week-end, les militants Écologistes ont été invités à voter sur une motion pour exclure tout adhérent se présentant contre un candidat investi par le parti, ou soutenant un autre candidat que celui du parti.

Un courant socialiste présent

Lors de ses précédentes campagnes électorales, Raphaël Glucksmann a partagé l’affiche avec le Parti socialiste, lui permettant notamment, en 2024, d’obtenir 13,83% lors des élections européennes.

La formation dirigée par Olivier Faure semble cependant divisée, pour l’heure, à l’idée se lancer dans la prochaine course à l’Élysée avec le co-président de Place publique. Cette stratégie semble néanmoins naturelle pour plusieurs cadres et élus du PS, présents le 13 juin aux Docks de Paris.

En effet, 11 députés socialistes, ou apparentés, ont d’ores et déjà annoncé leur soutien à Raphaël Glucksmann. «Un meeting plein de force, une vision et un cap pour notre pays : bravo Raphaël Glucksmann», a réagi Guillaume Garot, député socialiste et ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire sous François Hollande.

Gagner en 2027 : défi immense.



Face à la menace de l’extrême-droite, s’engager à 10 mois de la présidentielle : c’est maintenant. #AvecGlucksmannpic.twitter.com/gJBanTT06Y — Guillaume GAROT (@guillaumegarot) June 14, 2026

L’eurodéputé a également pu compter sur la présence de sénateurs socialistes et de deux anciens présidents de région à son meeting : Carole Delga, présidente de la région Occitanie, fervente opposante à la «gauche Mélenchoniste» et François Bonneau, président socialiste de la région Centre-Val de Loire.

Des anciens macronistes

Lors de sa prise de parole, Raphaël Glucksmann est revenu sur les allusions dont il fait l’objet quant à une proximité idéologique avec Emmanuel Macron. «J’ai toujours su qu’il n’avait rien compris à l’écologie», a-t-il déclaré. Dans ses rangs, l’eurodéputé a été rejoint ces derniers mois par plusieurs déçus du Macronisme. A commencer par Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé dans le gouvernement d’Elisabeth Borne, ou encore Sacha Houlié. Soutien d’Emmanuel Macron de la première heure, il a pris ses distances avec le parti présidentiel et siège aujourd’hui dans le groupe socialiste à l’Assemblée nationale.

«Nous voulons convaincre les Français et les autres forces politiques de notre projet et de notre ligne», a indiqué le député de la Vienne, en amont du meeting, assumant porter un discours à destination de la gauche.

La société civile représentée

Devant ses sympathisants, Raphaël Glucksmann a plaidé en faveur d’une «révolution écologique». Outre Yannick Jadot, d’autres personnalités connues pour ces sujets étaient ainsi présentes à son meeting. Les adhérents de Place publique et militants ont ainsi eu l’occasion d’apercevoir et d'entendre Laurence Tubiana, une des architectes des accords de Paris sur le climat. Cette dernière avait un temps été pressentie par une partie du Nouveau Front populaire pour occuper la fonction de Première ministre. Son profil, qui aurait dû être approuvé par Emmanuel Macron, avait cependant divisé les formations politiques de gauche.

A noter également la présence de l’actrice Bérénice Bejo et de son époux, le réalisateur Michel Hazanavicius, à cette séquence politique.

Trois mois pour convaincre

Si les «Glucksmann président» se sont fait entendre dans les Docks de Paris samedi dernier, l’eurodéputé n’est toujours pas candidat à la présidentielle. Considéré comme la plus grande chance de la gauche «sociale-démocrate» pour le prochain scrutin, le co-président de Place publique a indiqué, le 26 mai dernier, se donner «trois mois» pour décider s’il sera candidat.

«Je me donne trois mois, trois mois pour sillonner le pays et proposer un nouveau contrat patriotique, trois mois pour réunir ma famille politique» a-t-il déclaré au 20 heures de TF1, assurant qu'il ne serait «pas un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique».

Toutefois, l’eurodéputé se dit convaincu de «plier Jean-Luc Mélenchon», avec qui il entretient de profonds désaccords, en cas de duel lors de la prochaine échéance présidentielle. Une sortie qui n’avait pas manqué de faire réagir le leader de La France insoumise. «C’est bien, je l’encourage à essayer de le faire et surtout à répéter cette formule parce qu’elle stimule le débat intellectuel dans notre pays», a ironisé le tribun au micro de Radio Nova, le 4 juin dernier.