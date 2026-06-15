Voici les 10 erreurs à ne pas faire quand la météo change brutalement

Les changements météo rapides ne sont pas sans conséquence. Le corps a besoin de temps pour s’adapter et certaines habitudes du quotidien peuvent aggraver ces effets. Voici lesquelles.

Passer d’un après-midi à 22 °C à une soirée à 29 °C en seulement quelques jours, enchaîner une vague de fraîcheur puis une montée brutale des températures… Au printemps, les écarts de températures sont parfois très importants, comme cette semaine où le thermomètre devrait atteindre les 30 °C dès mardi sur l'ensemble de l'Hexagone.

Or, notre corps n’aime pas les variations brutales. Comme un thermostat, il cherche en permanence à maintenir une température stable. Lorsqu’il passe en quelques heures du chaud au froid ou inversement, il est pris de court. Résultat : il consomme plus d’énergie pour s’ajuster. Et certaines mauvaises habitudes renforcent cette fatigue.

S'habiller comme la veille

C’est sans doute l’erreur la plus classique. Lors d’un changement rapide de température, porter la même tenue que la veille peut exposer au froid ou au contraire à une surchauffe. Le corps, déjà sollicité pour réguler sa température, peine à suivre. Privilégier les vêtements en couches, faciles à adapter dans la journée.

Négliger l’hydratation

Qu’il fasse chaud ou froid, l’organisme se déshydrate plus vite lors des variations météo. La transpiration ou l’air sec accentuent les pertes en eau. Il faut donc penser à boire régulièrement, sans attendre la soif.

Boire uniquement de l’eau en grande quantité

Contrairement à une idée reçue, boire exclusivement de l’eau peut ne pas suffire en cas de chaleur brutale. L’organisme perd aussi des sels minéraux, indispensables à l’équilibre hydrique. Pensez à diversifier les apports : bouillons, eaux minérales, fruits riches en eau.

Continuer ses activités au même rythme

Lorsque la météo change, maintenir une activité physique intense, notamment en pleine chaleur, augmente les risques de fatigue ou de malaise. En effet, il est fortement déconseillé, qui plus est s'il s'agit d'un enfant ou d'une personne âgée, de pratiquer une activité sportive avec des températures caniculaires. Il faut donc adapter son effort et privilégier les moments plus frais.

Sous-estimer l’impact sur le sommeil

Difficultés à s’endormir, réveils nocturnes, sensation de sommeil moins réparateur… Les variations de température perturbent le rythme biologique. Une nuit trop chaude ou trop froide peut nuire à l’endormissement et à la récupération. Il est conseillé de garder des horaires de coucher réguliers, de privilégier des repas légers le soir et de limiter l’alcool avant de dormir.

Ignorer les signaux du corps

Fatigue inhabituelle, maux de tête ou sensations de malaise ne doivent pas être pris à la légère. Ils traduisent souvent un effort d’adaptation de l’organisme. Cette fameuse sensation d'être à «plat».

Oublier d’adapter son logement

Un écart trop important entre intérieur et extérieur fragilise l’organisme et assèche les voies respiratoires. En effet, il faut éviter de mettre la clim trop forte, tout comme le ventilateur. A l'inverse, ne pas rafraîchir la pièce accélère la déshydratation. Il faut éviter les pièces trop humides ou surchauffées, limiter les sources inutiles de chaleur, comme le four, les plaques, etc.

Mal adapter son alimentation

Changements météo riment souvent avec déséquilibre alimentaire : plats trop lourds en chaleur, ou apports insuffisants en énergie lors d’un coup de froid. Misez sur une alimentation équilibrée, riche en nutriments.

Négliger l’impact sur les allergies saisonnières

Les changements de température, le vent ou les épisodes orageux peuvent favoriser la circulation des pollens et aggraver les allergies respiratoires.

Certaines personnes voient alors apparaître ou s’intensifier les symptômes classiques, comme le nez qui coule, les yeux irrités, les éternuements, etc. Il est nécessaire de consulter régulièrement les alertes polliniques et également d'éviter d’aérer en pleine journée lors des pics de pollen.

Modifier son traitement sans avis médical

Quand il fait très chaud ou très froid, certaines personnes sont tentées d’adapter seules leur traitement : modifier les doses ou arrêter temporairement certains comprimés. Or, certains médicaments peuvent en effet favoriser la déshydratation ou modifier la façon dont le corps régule sa température.