«Alliance Santé IA» : quel est ce projet d'hôpital augmenté qui doit révolutionner la qualité des soins ?

La ministre de la Santé Stéphanie Rist est attendue ce mardi à Montpellier pour le lancement officiel du projet «Alliance Santé IA». Un programme de 14,9 millions d'euros financé par l'État, qui fait entrer l'intelligence artificielle dans tous les couloirs de l'hôpital.

Une date clé pour l’innovation médicale française. Ce mardi 16 juin, le CHU de Montpellier officialise, en présence de la ministre de la Santé Stéphanie Rist, le lancement d’« Alliance Santé IA », un projet présenté comme le premier programme d’envergure visant à créer un «hôpital augmenté» par l’intelligence artificielle.

Soutenu par l’État dans le cadre du plan France 2030 et mené avec la société ADLIN Science, ce dispositif bénéficie d’un financement de 14,9 millions d’euros. Une enveloppe conséquente qui fait du CHU montpelliérain et ses 265.000 patients un laboratoire grandeur nature de l’hôpital du futur.

Simplifier les résultats

L'idée est d'introduire l’intelligence artificielle dans tous les rouages de l’hôpital «comme une couche opérationnelle de toutes les activités du CHU, du soin à la recherche, en passant par la prévention, la formation et le pilotage administratif», explique à l'AFP le professeur David Morquin, praticien hospitalier et responsable du «pôle transformation» du CHU.

En effet, le projet a été pensé pour soulager les équipes médicales souvent saturées par la bureaucratie et a fortiori améliorer la qualité des soins.

«L'IA va nous rendre meilleures. Elle ne remplace pas notre travail, elle l'améliore. Elle nous aide à affiner nos pratiques et à renforcer la qualité de la prise en charge», assure la docteure Barbara Lormeau qui officie aux urgences pédiatriques. «L'IA transforme les termes médicaux en langage courant, simple et compréhensible. Nous avons même développé des courriers spécifiques pour les enfants à partir de 7 à 8 ans, avec un vocabulaire encore plus accessible», abonde sa consœur Eléonore Edme.

Déploiement pour septembre

Comme souvent, l'intelligence artificielle emmène avec elle son lot d'incertitudes. Les deux pédiatres expliquent qu'il faudra éviter toute simplification excessive ou le manque de nuance. Pour cela, l'humain restera au centre des décisions pour «vérifier, corriger et encadrer l'usage de l'IA».

Quid également des données personnelles ? Elles ne franchiront «pas les murs de l'institution», insiste le professeur Morquin.

Pour l'heure, environ 200 utilisateurs dits pilotes testent les différents outils en conditions réelles. Le déploiement plus large est lui prévu à partir de septembre, et ce de façon progressive et adaptée aux besoins des services du CHU.

«C'est une étape décisive pour bâtir un système de santé plus innovant, plus sûr et plus équitable sur l'ensemble du territoire», a estimé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.