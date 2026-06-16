Canicule : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 27 départements de l'est et du centre du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce mercredi 17 juin.

Des températures très élevées en prévision. Vingt-sept départements de l'est et du centre du pays sont visés par une vigilance jaune canicule de Météo-France pour la journée de ce mercredi 17 juin.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance, l'Ain, l'Allier, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, la Nièvre, le Puy-de-Dôme et le Rhône.

Mais également, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Dans ces départements, Météo-France prévoit des températures maximales comprises entre 33 °C et 36 °C, la prudence est donc de mise, les fortes chaleurs pouvant avoir un impact très nocif sur la santé.