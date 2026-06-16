Canicule : voici les 50 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 50 départements du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce mercredi 17 juin.

Des températures très élevées en prévision. Cinquante départements de l'Hexagone sont visés par une vigilance jaune canicule de Météo-France pour la journée de ce mercredi 17 juin.

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Sont concernés par cette vigilance: l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aube, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne et la Maine-et-Loire.

Mais aussi, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.

Dans ces départements, Météo-France prévoit des températures maximales comprises entre 33 °C et 36 °C, la prudence est donc de mise, les fortes chaleurs pouvant avoir un impact très nocif sur la santé.